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ЦБ снизил курс доллара до 101,96 рубля на 21 января

Ведомости

Официальный курс доллара на 21 января составит 101,9579 руб., что на 45 коп. меньше текущего показателя. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Курс евро, напротив, повысится на 18 коп. – до 105,0457 руб. Курс юаня составит 13,8302 руб., что ниже сегодняшнего показателя на 10 коп.

На 20 января курс доллара составляет 102,4137 руб., курс евро – 104,8609 руб., курс юаня – 13,9338 руб.

С 27 декабря 2024 г. Центробанк изменил методику определения официальных курсов иностранных валют. Курс устанавливается на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. В документе предусмотрена возможность расчета курсов валют через кросс-курс, если данные торгов для отдельных валютных пар окажутся недоступны. Нововведение повысит репрезентативность официальных курсов на фоне расширения объемов внебиржевых операций, считает регулятор.

С момента введения санкций США против Московской биржи в июне прошлого года Банк России устанавливал валютный курс, опираясь на данные по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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