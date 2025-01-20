ЦБ снизил курс доллара до 101,96 рубля на 21 января
Официальный курс доллара на 21 января составит 101,9579 руб., что на 45 коп. меньше текущего показателя. Об этом сообщается на сайте Банка России.
Курс евро, напротив, повысится на 18 коп. – до 105,0457 руб. Курс юаня составит 13,8302 руб., что ниже сегодняшнего показателя на 10 коп.
На 20 января курс доллара составляет 102,4137 руб., курс евро – 104,8609 руб., курс юаня – 13,9338 руб.
С 27 декабря 2024 г. Центробанк изменил методику определения официальных курсов иностранных валют. Курс устанавливается на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. В документе предусмотрена возможность расчета курсов валют через кросс-курс, если данные торгов для отдельных валютных пар окажутся недоступны. Нововведение повысит репрезентативность официальных курсов на фоне расширения объемов внебиржевых операций, считает регулятор.
С момента введения санкций США против Московской биржи в июне прошлого года Банк России устанавливал валютный курс, опираясь на данные по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке.