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Минфин поддерживает предложения ЦБ и надеется на легализацию криптовалюты

Ведомости

Министерство финансов поддерживает предложения Центрального банка (ЦБ) по криптовалюте и надеется на легализацию цифровых валют. Об этом сообщил заместитель министра финансов России Иван Чебесков, передает ТАСС.

Кроме того, он уточнил, что Минфин работает вместе с ЦБ и прорабатывает возможность легализации рынка цифровой валюты.

Как отметил Чебесков, ведомства пришли к договоренности, что это будет сделано в рамках экспериментально-правового режима, чтобы обеспечить эффективность и отсутствие нарушений. Важно, чтобы подобная валюта обращалась легально, а не в «серых зонах», пояснил он.

12 марта ЦБ в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина направил в правительство для обсуждения предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. ЦБ предлагает разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Ожидается, что для этого на три года будет установлен специальный экспериментальный правовой режим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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