Минфин поддерживает предложения ЦБ и надеется на легализацию криптовалюты
Министерство финансов поддерживает предложения Центрального банка (ЦБ) по криптовалюте и надеется на легализацию цифровых валют. Об этом сообщил заместитель министра финансов России Иван Чебесков, передает ТАСС.
Кроме того, он уточнил, что Минфин работает вместе с ЦБ и прорабатывает возможность легализации рынка цифровой валюты.
Как отметил Чебесков, ведомства пришли к договоренности, что это будет сделано в рамках экспериментально-правового режима, чтобы обеспечить эффективность и отсутствие нарушений. Важно, чтобы подобная валюта обращалась легально, а не в «серых зонах», пояснил он.
12 марта ЦБ в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина направил в правительство для обсуждения предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. ЦБ предлагает разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Ожидается, что для этого на три года будет установлен специальный экспериментальный правовой режим.