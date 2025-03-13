Минфин поддерживает предложения ЦБ и надеется на легализацию криптовалюты

12 марта ЦБ в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина направил в правительство для обсуждения предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. ЦБ предлагает разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Ожидается, что для этого на три года будет установлен специальный экспериментальный правовой режим.