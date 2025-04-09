Суд продлил принудительную ликвидацию «Киви банка» на полгода по ходатайству АСВ

Ходатайство о продлении срока принудительной ликвидации «Киви банка» поступило в суд 14 марта 2025 г. В обращении АСВ говорится, что срок принудительной ликвидации истек, но предусмотренные процедурой мероприятия не завершены. В связи с этим ликвидатор ходатайствовал о продлении срока принудительной ликвидации на шесть месяцев.