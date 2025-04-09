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Суд продлил принудительную ликвидацию «Киви банка» на полгода по ходатайству АСВ

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Арбитражный суд Москвы продлил процедуру принудительной ликвидации «Киви банка» до 7 октября, ликвидатором назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

Ходатайство о продлении срока принудительной ликвидации «Киви банка» поступило в суд 14 марта 2025 г. В обращении АСВ говорится, что срок принудительной ликвидации истек, но предусмотренные процедурой мероприятия не завершены. В связи с этим ликвидатор ходатайствовал о продлении срока принудительной ликвидации на шесть месяцев.

30 января Qiwi PLS объявила о закрытии сделки по продаже российских активов и процессе реструктуризации бизнеса. 21 февраля Центральный банк России объявил об отзыве лицензии у «Киви банка». Как сообщил регулятор, организация систематически нарушала законы, связанные с борьбой с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и с финансированием терроризма.

22 ноября совет директоров Qiwi решил отсрочить второй и третий транши по договору купли-продажи российских активов, консолидированных в рамках АО «Киви». Отсрочку траншей попросил покупатель, компания Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит Андрею Протопопову. Крайний срок по выплате перенесен на 31 мая 2025 г.

26 ноября генеральный директор АСВ Андрей Мельников заявил, что ликвидация «Киви банка» должна завершиться к лету 2025 г. после налоговой проверки и оплаты выставленных требований.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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