Суд продлил принудительную ликвидацию «Киви банка» на полгода по ходатайству АСВ
Арбитражный суд Москвы продлил процедуру принудительной ликвидации «Киви банка» до 7 октября, ликвидатором назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы.
Ходатайство о продлении срока принудительной ликвидации «Киви банка» поступило в суд 14 марта 2025 г. В обращении АСВ говорится, что срок принудительной ликвидации истек, но предусмотренные процедурой мероприятия не завершены. В связи с этим ликвидатор ходатайствовал о продлении срока принудительной ликвидации на шесть месяцев.
30 января Qiwi PLS объявила о закрытии сделки по продаже российских активов и процессе реструктуризации бизнеса. 21 февраля Центральный банк России объявил об отзыве лицензии у «Киви банка». Как сообщил регулятор, организация систематически нарушала законы, связанные с борьбой с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и с финансированием терроризма.
22 ноября совет директоров Qiwi решил отсрочить второй и третий транши по договору купли-продажи российских активов, консолидированных в рамках АО «Киви». Отсрочку траншей попросил покупатель, компания Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит Андрею Протопопову. Крайний срок по выплате перенесен на 31 мая 2025 г.
26 ноября генеральный директор АСВ Андрей Мельников заявил, что ликвидация «Киви банка» должна завершиться к лету 2025 г. после налоговой проверки и оплаты выставленных требований.