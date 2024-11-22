Qiwi снова отсрочила платеж по продаже бизнеса в России
Совет директоров Qiwi принял решение отсрочить второй и третий транши по договору купли–продажи российских активов, консолидированных в рамках АО «Киви», следует из сообщения компании. Крайний срок по выплате перенесен на 31 мая 2025 г.
«Правление рассмотрело запрос и разрешило продлить срок выплаты второго и третьего взносов по сделке на сумму 11,8 млн руб. и 2,9 млн руб. соответственно до 31 мая 2025 г.», – говорится в сообщении.
14 ноября покупатель, компания Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащая Андрею Протопопову, обратилась с просьбой об отсрочке траншей. Она сослалась на проблемы в деятельности на территории России, которые, как утверждается, «существенно препятствуют своевременному погашению платежа».
Согласно опубликованному сообщению, покупатель ведет переговоры с российскими регуляторами и другими контрагентами для того, чтобы согласовать оптимальный способ урегулирования обязательств перед Qiwi.
30 января Qiwi PLS сообщила о закрытии сделки по продаже российских активов и процесса реструктуризации бизнеса. Сумма сделки составила 23,75 млрд руб., включая дисконт за иностранное участие и повышенный уровень неопределенности в связи с ограничениями со стороны Банка России некоторых операций «Киви банка».
Через месяц, 21 февраля, ЦБ объявил об отзыве лицензии у «Киви банка». Решение было связано с нарушениями федеральных законов и нормативных актов ЦБ в области банковской деятельности. По заявлению регулятора, «Киви банк» систематически нарушал законы, связанные с борьбой с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма.