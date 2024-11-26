АСВ: ликвидация «Киви-банка» завершится к лету 2025 года
Ликвидация «Киви-банка» должна завершиться к лету 2025 г. после налоговой проверки и оплаты выставленных требований. Об этом «Коммерсанту» сообщил генеральный директор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников.
Вкладчики «Киви-банка» обратились за выплатой около 4,5 млрд руб., что составляет 97% объема страховой ответственности. Полное возмещение выплачено свыше 11 800 физическим и юридическим лицам.
Кредиторам «Киви-банка» направлено 35,15 млрд руб., что составляет 96% задолженности перед всеми кредиторами в целом.
«В феврале 2025 г. задолженность будет погашена на 100%. По предварительным оценкам, акционеры "Киви-банка" могут получить около 38 млрд руб.», – добавил Мельников.
30 января Qiwi PLS сообщила о закрытии сделки по продаже российских активов и процессе реструктуризации бизнеса. 21 февраля Банк России объявил об отзыве лицензии у «Киви банка». По заявлению регулятора, организация систематически нарушала законы, связанные с борьбой с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма.
22 ноября совет директоров Qiwi принял решение отсрочить второй и третий транши по договору купли–продажи российских активов, консолидированных в рамках АО «Киви». С просьбой об отсрочке траншей обратился покупатель, компания Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащая Андрею Протопопову. Она сослалась на проблемы в деятельности на территории России, которые, как утверждается, «существенно препятствуют своевременному погашению платежа». Крайний срок по выплате перенесен на 31 мая 2025 г.