АСВ: ликвидация «Киви-банка» завершится к лету 2025 года

22 ноября совет директоров Qiwi принял решение отсрочить второй и третий транши по договору купли–продажи российских активов, консолидированных в рамках АО «Киви». С просьбой об отсрочке траншей обратился покупатель, компания Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащая Андрею Протопопову. Она сослалась на проблемы в деятельности на территории России, которые, как утверждается, «существенно препятствуют своевременному погашению платежа». Крайний срок по выплате перенесен на 31 мая 2025 г.