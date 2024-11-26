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АСВ: ликвидация «Киви-банка» завершится к лету 2025 года

Ведомости

Ликвидация «Киви-банка» должна завершиться к лету 2025 г. после налоговой проверки и оплаты выставленных требований. Об этом «Коммерсанту» сообщил генеральный директор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников.

Вкладчики «Киви-банка» обратились за выплатой около 4,5 млрд руб., что составляет 97% объема страховой ответственности. Полное возмещение выплачено свыше 11 800 физическим и юридическим лицам.

Кредиторам «Киви-банка» направлено 35,15 млрд руб., что составляет 96% задолженности перед всеми кредиторами в целом.

«В феврале 2025 г. задолженность будет погашена на 100%. По предварительным оценкам, акционеры "Киви-банка" могут получить около 38 млрд руб.», – добавил Мельников.

30 января Qiwi PLS сообщила о закрытии сделки по продаже российских активов и процессе реструктуризации бизнеса. 21 февраля Банк России объявил об отзыве лицензии у «Киви банка». По заявлению регулятора, организация систематически нарушала законы, связанные с борьбой с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма.

22 ноября совет директоров Qiwi принял решение отсрочить второй и третий транши по договору купли–продажи российских активов, консолидированных в рамках АО «Киви». С просьбой об отсрочке траншей обратился покупатель, компания Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащая Андрею Протопопову. Она сослалась на проблемы в деятельности на территории России, которые, как утверждается, «существенно препятствуют своевременному погашению платежа». Крайний срок по выплате перенесен на 31 мая 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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