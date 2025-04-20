Греф и Костин пообещали отменить допкомиссии по льготной ипотеке
Глава Сбербанка Герман Греф и председатель правления ВТБ Андрей Костин заявили, что будут отменять дополнительные комиссии за выдачу льготных ипотечных кредитов в своих банках.
«Будем отменять, но это приведет к тому, что резко упадет объем выдачи ипотеки. Просто банки не могут выдавать ипотеку себе в убыток, а она сегодня убыточна», – сказал Греф в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Это был способ удержать объемы выдачи ипотечных кредитов, добавил председатель правления Сбербанка. С ним согласился глава ВТБ Костин. По его словам, мера вводилась «не от хорошей жизни», и в банке сначала не хотели устанавливать эти комиссии, но вынуждены были «сравняться» с другими кредитными учреждениями. «Сейчас, я думаю, раз президент сказал, сделаем, конечно», – добавил Костин.
Президент России Владимир Путин в апреле на расширенном заседании президиума Государственного совета призвал отказаться от дополнительных комиссий банков по ипотеке. Глава государства заявил, что даже те семьи, которые имеют право на льготную ипотеку, часто отказываются от нее из-за дополнительных комиссий в размере 5–10%, которые банки взимают сверх базовых условий. Президент призвал навести порядок в этой сфере, напомнив, что банки получают от государства средства на субсидирование подобных программ.