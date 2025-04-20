Греф и Костин пообещали отменить допкомиссии по льготной ипотеке

Президент России Владимир Путин в апреле на расширенном заседании президиума Государственного совета призвал отказаться от дополнительных комиссий банков по ипотеке. Глава государства заявил, что даже те семьи, которые имеют право на льготную ипотеку, часто отказываются от нее из-за дополнительных комиссий в размере 5–10%, которые банки взимают сверх базовых условий. Президент призвал навести порядок в этой сфере, напомнив, что банки получают от государства средства на субсидирование подобных программ.