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Греф и Костин пообещали отменить допкомиссии по льготной ипотеке

Ведомости

Глава Сбербанка Герман Греф и председатель правления ВТБ Андрей Костин заявили, что будут отменять дополнительные комиссии за выдачу льготных ипотечных кредитов в своих банках.

«Будем отменять, но это приведет к тому, что резко упадет объем выдачи ипотеки. Просто банки не могут выдавать ипотеку себе в убыток, а она сегодня убыточна», – сказал Греф в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Это был способ удержать объемы выдачи ипотечных кредитов, добавил председатель правления Сбербанка. С ним согласился глава ВТБ Костин. По его словам, мера вводилась «не от хорошей жизни», и в банке сначала не хотели устанавливать эти комиссии, но вынуждены были «сравняться» с другими кредитными учреждениями. «Сейчас, я думаю, раз президент сказал, сделаем, конечно», – добавил Костин.

Президент России Владимир Путин в апреле на расширенном заседании президиума Государственного совета призвал отказаться от дополнительных комиссий банков по ипотеке. Глава государства заявил, что даже те семьи, которые имеют право на льготную ипотеку, часто отказываются от нее из-за дополнительных комиссий в размере 5–10%, которые банки взимают сверх базовых условий. Президент призвал навести порядок в этой сфере, напомнив, что банки получают от государства средства на субсидирование подобных программ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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