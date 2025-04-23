Банки начали блокировать операции не платящих проценты владельцев кредиток

Зампред «Уралсиба» также отметил, что банк выявил категорию клиентов, которые используют кредитные лимиты не для потребления, а как инструмент для получения дополнительного дохода. Например, они размещают заемные средства на депозитах под более высокие проценты. Особенно такая практика участилась после повышения ставок по вкладам. Эти клиенты создают так называемые «банковские карусели»: обналичивают кредитные средства в льготный период и сразу же размещают их на депозитах. По сути, это попытка заработать за счет банка и других клиентов, что создает дисбаланс в системе и вынуждает банки пересматривать условия предоставления продуктов.