Банки начали блокировать операции не платящих проценты владельцев кредиток
Российские банки начали блокировать операции и снижать лимиты по кредитным картам для клиентов, которые используют их исключительно в рамках беспроцентного периода, не принося банкам прибыли от процентов, сообщил заместитель председателя правления «Уралсиба» Станислав Тывес.
Зампред «Уралсиба» также отметил, что банк выявил категорию клиентов, которые используют кредитные лимиты не для потребления, а как инструмент для получения дополнительного дохода. Например, они размещают заемные средства на депозитах под более высокие проценты. Особенно такая практика участилась после повышения ставок по вкладам. Эти клиенты создают так называемые «банковские карусели»: обналичивают кредитные средства в льготный период и сразу же размещают их на депозитах. По сути, это попытка заработать за счет банка и других клиентов, что создает дисбаланс в системе и вынуждает банки пересматривать условия предоставления продуктов.
По оценкам Тывеса, доля таких клиентов прошлой осенью достигала 5–6%. До этого банкиры считали допустимым уровень недоходных держателей кредитных карт на уровне до 30%. Однако в прошлом году ситуация на рынке существенно изменилась: рост ключевой ставки значительно увеличил стоимость фондирования, а также замедлил розничное кредитование, которое традиционно приносит банкам основной процентный доход.
22 апреля стало известно, что средние ставки по потребкредитам в РФ снизились до 35% с 40% в конце марта.