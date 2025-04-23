«Озон Капитал» объявил о новых выпусках ЦФА на платформе «ЦФА хаб»

Выпуски адресованы физическим лицам. Максимальный объем денежных требований по каждому из них составляет 1 млрд руб., стоимость одного актива установлена на уровне 1000 руб. Срок обращения цифровых финансовых активов – шесть, девять и 12 месяцев. Доходность фиксированная и составляет 24%, 24,5% и 24% годовых соответственно. Прием заявок продлится с 23 апреля по 13 мая 2025 г.