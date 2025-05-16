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Швейцария будет передавать США конфиденциальную финансовую информацию

Ведомости

Швейцария и США заключили соглашение об обмене конфиденциальной финансовой информацией. Соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан между управлением по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) и швейцарским государственным секретариатом по экономике (SECO).

Согласно документу, стороны обязуются делиться чувствительной информацией, координировать совместные расследования, проводить тренинги и углублять сотрудничество в сфере санкционной политики. Особое внимание уделяется конфиденциальным данным, включая информацию о банковских счетах, транзакциях, бенефициарах и структурах владения.

18 апреля CNBC сообщало о росте интереса богатых граждан США к швейцарским банкам. В последние месяцы они активно открывают инвестиционные счета в Швейцарии, стремясь диверсифицировать свои активы на фоне опасений ослабления доллара США и увеличения государственного долга.

Клиентов привлекают такие факторы, как стабильность швейцарской экономики, «нейтральная» внешняя политика страны, устойчивый курс швейцарского франка и высокий уровень правовой защиты. Кроме того, американцы рассматривают Швейцарию как надежную юрисдикцию для хранения золота, приобретения недвижимости, а также получения альтернативного гражданства или вида на жительство в Европе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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