Швейцария будет передавать США конфиденциальную финансовую информацию

Клиентов привлекают такие факторы, как стабильность швейцарской экономики, «нейтральная» внешняя политика страны, устойчивый курс швейцарского франка и высокий уровень правовой защиты. Кроме того, американцы рассматривают Швейцарию как надежную юрисдикцию для хранения золота, приобретения недвижимости, а также получения альтернативного гражданства или вида на жительство в Европе.