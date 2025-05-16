Швейцария будет передавать США конфиденциальную финансовую информацию
Швейцария и США заключили соглашение об обмене конфиденциальной финансовой информацией. Соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан между управлением по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) и швейцарским государственным секретариатом по экономике (SECO).
Согласно документу, стороны обязуются делиться чувствительной информацией, координировать совместные расследования, проводить тренинги и углублять сотрудничество в сфере санкционной политики. Особое внимание уделяется конфиденциальным данным, включая информацию о банковских счетах, транзакциях, бенефициарах и структурах владения.
18 апреля CNBC сообщало о росте интереса богатых граждан США к швейцарским банкам. В последние месяцы они активно открывают инвестиционные счета в Швейцарии, стремясь диверсифицировать свои активы на фоне опасений ослабления доллара США и увеличения государственного долга.
Клиентов привлекают такие факторы, как стабильность швейцарской экономики, «нейтральная» внешняя политика страны, устойчивый курс швейцарского франка и высокий уровень правовой защиты. Кроме того, американцы рассматривают Швейцарию как надежную юрисдикцию для хранения золота, приобретения недвижимости, а также получения альтернативного гражданства или вида на жительство в Европе.