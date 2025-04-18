CNBC: американцы начали открывать счета в банках Швейцарии
Швейцарские банки фиксируют рост интереса со стороны богатых граждан США, которые в последние месяцы массово открывают инвестиционные счета, сообщает CNBC. Как отмечается, основным мотивом для таких действий стало стремление диверсифицировать активы на фоне опасений по поводу дальнейшего ослабления доллара США и роста государственного долга.
Клиентов привлекают стабильность швейцарской экономики, нейтральная внешняя политика, крепкий франк и высокая степень правовой защищености. Помимо этого американцы рассматривают Швейцарию как надежную юрисдикцию для хранения золота, приобретения недвижимости и получения альтернативного гражданства или вида на жительство в Европе.
Несмотря на прошлую репутацию банков Швейцарии как убежищ от налогов, сегодня процесс открытия счетов строго регламентирован и требует соблюдения американского законодательства о финансовой отчетности. Крупные американские банки напрямую не открывают счета за рубежом, но сотрудничают с зарегистрированными в SEC швейцарскими структурами, через которые обеспечивается легальный доступ к международным активам.
9 апреля интернет-издание The Independent писало о том, что жители США начали масштабно закупаться товарами первой необходимости в связи с введением пошлин главой государства Дональдом Трампом.
В начале апреля Трамп объявил о введении масштабных пошлин в отношении 185 стран. Речь идет о базовых тарифах и так называемых зеркальных пошлинах против государств, которые, по мнению американского главы, наиболее несправедливо ведут торговлю с Вашингтоном. Последствием такого решения может стать рецессия мировой экономики уже в этом году, прогнозировали эксперты.