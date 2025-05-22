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ЦБ РФ отозвал лицензию банка «ИНЭКО»

Ведомости

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации «ИНЭКО» из-за многочисленных нарушений, сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

На протяжении последних полутора лет, по данным регулятора, организация изменяла состав участников «путем приобретения долей в размерах, не требующих предварительного согласования надзорного органа». В Банке России отметили такие действия как способ сокрыть конечных бенефициаров.

«ИНЭКО» также нарастил за этот промежуток времени объем подозрительных операций, которые могли быть направлены на вывод средств за рубеж. Эти сведения ЦБ передал в правоохранительные органы, а также Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Как отметил регулятор, в последний год к «ИНЭКО» неоднократно применялись меры в связи с нарушениями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

15 апреля ЦБ аннулировал лицензию на осуществление банковских операций и деятельности по управлению ценными бумагами у Промтрансбанка (ПТБ). Это произошло из-за фактического неосуществления кредитной организацией деятельности по управлению ценными бумагами в течение более 18 месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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