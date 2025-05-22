ЦБ РФ отозвал лицензию банка «ИНЭКО»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации «ИНЭКО» из-за многочисленных нарушений, сообщила пресс-служба ЦБ РФ.
На протяжении последних полутора лет, по данным регулятора, организация изменяла состав участников «путем приобретения долей в размерах, не требующих предварительного согласования надзорного органа». В Банке России отметили такие действия как способ сокрыть конечных бенефициаров.
«ИНЭКО» также нарастил за этот промежуток времени объем подозрительных операций, которые могли быть направлены на вывод средств за рубеж. Эти сведения ЦБ передал в правоохранительные органы, а также Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Как отметил регулятор, в последний год к «ИНЭКО» неоднократно применялись меры в связи с нарушениями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.
15 апреля ЦБ аннулировал лицензию на осуществление банковских операций и деятельности по управлению ценными бумагами у Промтрансбанка (ПТБ). Это произошло из-за фактического неосуществления кредитной организацией деятельности по управлению ценными бумагами в течение более 18 месяцев.