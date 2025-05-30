Убыток «Почты России» по МСФО в I квартале вырос в 2,2 раза
АО «Почта России» завершила первый квартал 2025 г. с чистым убытком в размере 14,9 млрд руб., что превышает показатель за аналогичный период прошлого года в 2,2 раза, следует из финансовой отчетности компании по МСФО.
Выручка оператора составила 52,5 млрд руб., сократившись на 4,4% в годовом выражении. Основное снижение наблюдается в сегменте почтовой связи – доходы здесь упали на 9,3%, до 26,5 млрд руб. Продажи товаров принесли 6,2 млрд руб., снизившись на 5,2%.
При этом рост показали доходы по направлению соцвыплат: комиссия за доставку пенсий и пособий увеличилась на 1,9%, составив 8,7 млрд руб. Также компания получила доход от оказания услуг по приему коммунальных платежей.
Операционный убыток увеличился в 1,8 раза и достиг 10 млрд руб. Убыток до налогообложения составил почти 15 млрд руб., что в 1,7 раза выше результата I квартала 2024 г.
Ранее счетная палата выявила системные проблемы в деятельности «Почты России», среди которых – неэффективное управление, убытки и невыполнение поставленных задач по развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в России. Долги «Почты России» с 2020 г. к концу 2024 г. выросли на 70% до 128,3 млрд руб., а расходы на обслуживание долга в 2021–2023 гг. увеличились на 79,7% до 10,6 млрд руб.