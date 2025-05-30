Убыток «Почты России» по МСФО в I квартале вырос в 2,2 раза

Ранее счетная палата выявила системные проблемы в деятельности «Почты России», среди которых – неэффективное управление, убытки и невыполнение поставленных задач по развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в России. Долги «Почты России» с 2020 г. к концу 2024 г. выросли на 70% до 128,3 млрд руб., а расходы на обслуживание долга в 2021–2023 гг. увеличились на 79,7% до 10,6 млрд руб.