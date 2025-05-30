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Убыток «Почты России» по МСФО в I квартале вырос в 2,2 раза

Ведомости

АО «Почта России» завершила первый квартал 2025 г. с чистым убытком в размере 14,9 млрд руб., что превышает показатель за аналогичный период прошлого года в 2,2 раза, следует из финансовой отчетности компании по МСФО.

Выручка оператора составила 52,5 млрд руб., сократившись на 4,4% в годовом выражении. Основное снижение наблюдается в сегменте почтовой связи – доходы здесь упали на 9,3%, до 26,5 млрд руб. Продажи товаров принесли 6,2 млрд руб., снизившись на 5,2%.

При этом рост показали доходы по направлению соцвыплат: комиссия за доставку пенсий и пособий увеличилась на 1,9%, составив 8,7 млрд руб. Также компания получила доход от оказания услуг по приему коммунальных платежей.

Операционный убыток увеличился в 1,8 раза и достиг 10 млрд руб. Убыток до налогообложения составил почти 15 млрд руб., что в 1,7 раза выше результата I квартала 2024 г.

Ранее счетная палата выявила системные проблемы в деятельности «Почты России», среди которых – неэффективное управление, убытки и невыполнение поставленных задач по развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в России. Долги «Почты России» с 2020 г. к концу 2024 г. выросли на 70% до 128,3 млрд руб., а расходы на обслуживание долга в 2021–2023 гг. увеличились на 79,7% до 10,6 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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