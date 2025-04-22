Счетная палата признала «Почту России» неэффективной

Счетная палата признала «Почту России» неэффективнойРезультаты аудита госкомпании направлены в правительство и Генпрокуратуру
Счетная палата выявила системные проблемы в деятельности государственного АО «Почта России», среди которых неэффективное управление, убытки и невыполнение поставленных задач по развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в России. Это следует из результатов аудита использования средств, выделенных обществу в 2020–2024 гг. и I квартале 2025 г., с которым ознакомились «Ведомости».
С пустыми почтамтами
Долги «Почты России» с 2020 г. к концу 2024 г. выросли на 70% до 128,3 млрд руб., а расходы на обслуживание долга в 2021–2023 гг. увеличились на 79,7% до 10,6 млрд руб., указали аудиторы. «Лимит заимствований не установлен. Обществом не контролируется отношение чистого долга к EBITDA (объем прибыли до вычета процентов, налогов, износа и начисленной амортизации), плановое значение по данному показателю на 2024 г. составило 69,6, что в десятки раз превышает норму», – констатировала Счетная палата.
Средний уровень износа объектов недвижимости составил 70%, что является высоким показателем, увидели аудиторы. Так, около 2000 полностью или частично свободных имущественных объектов «Почта России» не использует, т. е. не пытается извлекать прибыль или загружать на полную мощность. Например, загрузка Павелецкого прижелезнодорожного почтамта площадью 23 600 кв. м недалеко от центра Москвы и современного логистического центра «Внуково» площадью 55 000 кв. м не превышает 15%, приводят пример аудиторы.
Только 723 почтовых отделения из 3355 по плану были модернизированы в 2022–2023 гг., говорится в отчете «Почты России». В 2021–2025 гг. в соответствии с поручениями президента АО были предоставлены на это бюджетные инвестиции в объеме 17 млрд руб. Сейчас перечня почтовых отделений, подлежащих модернизации на период до 2030 г., вовсе нет. Это создает риски невыполнения поручения президента по модернизации более 25 000 отделений почтовой связи до 2030 г., предупредила Счетная палата.
Каждое шестое отделение, или более 6000, временно не работали на 1 января 2024 г., обратили внимание аудиторы. Причины крылись в неукомплектованности штата, нерентабельности и отсутствии помещений. Аудиторы обнаружили, что целевые значения показателей на 2024 г. были утверждены за один рабочий день до завершения отчетного года.
Для ликвидации нарушений Счетная палата направила обращения в Генпрокуратуру, правительство и ФНС. Среди ключевых предложений контрольно-надзорного органа – разработка проекта стратегии развития почтовой связи до 2030 г., выделение перечня отделений почтовой связи для модернизации с объемами и источниками финансирования, а также установка лимита долговых обязательств и предельного значения показателя «чистый долг / EBITDА», говорится в отчете. Кроме того, для пенсионеров предлагается установить денежную компенсацию за несвоевременную выплату пенсий.
«Ведомости» направили запрос в СП, правительство, Генпрокуратуру и ФНС России. Представитель Минцифры (ведомство курирует «Почту») отказался от комментариев.
Представитель «Почты России» уточнил «Ведомостям», что проверка Счетной палаты длилась более года, по ее итогам были определены «ключевые болевые точки, которые не решались в компании долгое время». «Уже за два года команде «Почты России» удалось запустить фундаментальные изменения, – заявил собеседник. – Компания демонстрирует операционную прибыль, на 35% увеличилась производительность труда. «Почта России» продолжает обеспечивать выполнение социальной функции».
Приходят, вознаграждаются и уходят
В частности, согласно аудиту, в «Почте России» отсутствуют стратегические ориентиры, что усугубляется нестабильной системой управления. За пять лет организационная структура АО пересматривалась 25 раз, сменилось три генеральных директора, штат советников управленческого аппарата вырос на 65%, а их фонд оплаты труда – на 48%, с 121,1 млн до 179,2 млн руб.
Кроме того, за это время количество заместителей гендиректора доходило до 19 человек. За 2020–2024 гг. данную должность занимали 53 человека, а их пребывание в должности в среднем составляло один год и пять месяцев, а минимальное – девять месяцев, говорится в документе.
«Столь частая смена руководства лишает управленческие решения последовательности и преемственности», – следует из аудита; Параллельно аудиторы отмечают увеличение вакантных ставок производственного персонала – в 2,2 раза по сравнению с уровнем 2020 г. Основная причина – низкий уровень заработной платы, говорится в документе.
Несмотря на убытки, управленческий персонал «Почты России», к которому относятся генеральный директор, его первый заместитель, а также заместители генерального директора, в 2024 г. получил премий на 92,5 млн руб., в 2023 г. – на 76 млн руб., следует из отчетности АО по РСБУ за 2024 г. Только в качестве зарплаты топ-менеджеры получили 346,7 млн руб. Это на 108 млн руб. больше, чем годом ранее, тогда топ-менеджмент получил 238,57 млн руб.
Согласно отчетности за 2024 г., общий зарплатный фонд вырос незначительно – со 139,8 млрд руб. в 2023 г. до 139,9 млрд руб. Кроме того, «Почта России» за 2024 г. сократила более 12% сотрудников – с 224 869 работников в 2023 г. до 200 001, говорится в отчете. На конец 2022 г. в «Почте России» насчитывалось 254 075 сотрудников.
«Мы последовательно проводим реформы управленческой модели, чтобы уменьшить число сотрудников в офисах и сосредоточить больше внимания на тех, кто является основой нашей компании, – сотрудниках отделений и других производственных подразделений», – отметил генеральный директор «Почты России» Михаил Волков в официальном комментарии к отчетности, опубликованном на сайте компании.
Увольнение такой значительной части сотрудников не сможет улучшить ситуацию в бизнесе, но может положительно сказаться на затратах, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. «Сейчас главная задача «Почты» – повысить квалификацию персонала и найти адекватных топ-менеджеров, чтобы они могли наладить бизнес-процессы в самой компании», – рассуждает он.
«Часто в российской практике происходит так, что убыточные компании платят достаточно большие премии, но, конечно, это говорит о неправильном ведении бизнеса, о том, что люди получают большое вознаграждение за неэффективную работу, – продолжает Суверов. – Поэтому, естественно, это противоречит базовым принципам корпоративного управления».
Что сейчас происходит в «Почте»
Согласно отчетности по РСБУ «Почты России» за 2024 г., чистый убыток составил 20,6 млрд руб. Общая выручка «Почты России» в 2024 г. увеличилась на 3% до 219 млрд руб., в 2023 г. она составляла 212 млрд руб. Выручка от услуг почтовой связи выросла на 3% до 157 млрд руб., но при этом выручка от торговой деятельности и денежного посредничества упала на 8 и 13% до 25 млрд руб. и 8,8 млрд руб. соответственно.
«Почта России» последние несколько лет находится в кризисном состоянии. В конце сентября 2023 г. председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что, если правительство отложит вопрос с «Почтой России» в долгий ящик, «финансовая дыра превратится в огромную яму, куда все провалится» (цитата по РБК). В октябре совет директоров «Почты России» принял решение о проведении независимого аудита ее расходов. В октябре 2023 г. Федеральное казначейство оценило размер негативного влияния на финансовый результат в 2022 г. в 24,5 млрд руб., что было сопоставимо с убытком группы в 30,4 млрд руб. В 2023 г. этот показатель удалось сократить до 7,1 млрд руб.
При росте выручки «Почта России» остается под давлением внеоперационных факторов, таких как внешние санкционные ограничения и стоимость обслуживания долга на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ, говорилось в сообщении компании к годовой отчетности по РСБУ.
На правительственном часе в Совете Федерации 11 декабря 2024 г. спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сочла усилия министра цифрового развития Максута Шадаева по улучшению финансового состояния «Почты России» недостаточными и потребовала от министра разобраться с финансово-экономической моделью предприятия и новой стратегией антикризисных мер.
«Я хочу, чтобы сегодня публично мы поняли ваши (Минцифры. – «Ведомости») намерения, что нам делать с «Почтой России», потому что «Почта России» – важнейшая государственная структура, которая выполняет социальные функции», – обратилась Матвиенко к Шадаеву. По ее словам, происходит «кадровая чехарда», на предприятии «висят большие долги», в то же время требуются большие расходы на обслуживание.
По мнению основателя юридической компании Future Legal Павла Каткова, проблемы «Почты России» – в ее социальности: низкие тарифы, необходимость присутствия в малонаселенных пунктах. «Почта России» не может стать полностью коммерческим предприятием и извлекать выгоду, но пример «Сбера» показывает, что можно быть одновременно «народным» и прибыльным предприятием, предполагает эксперт.
«Почта России» страдает из-за достаточно невысокого качества услуг, поэтому теряет конкурентные позиции на рынке, как следствие, формируется недовольство потребителей и, соответственно, это сказывается на финансовых результатах компании, поясняет Суверов.