Счетная палата признала «Почту России» неэффективной

«Почта России» последние несколько лет находится в кризисном состоянии. В конце сентября 2023 г. председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что, если правительство отложит вопрос с «Почтой России» в долгий ящик, «финансовая дыра превратится в огромную яму, куда все провалится» (цитата по РБК). В октябре совет директоров «Почты России» принял решение о проведении независимого аудита ее расходов. В октябре 2023 г. Федеральное казначейство оценило размер негативного влияния на финансовый результат в 2022 г. в 24,5 млрд руб., что было сопоставимо с убытком группы в 30,4 млрд руб. В 2023 г. этот показатель удалось сократить до 7,1 млрд руб.