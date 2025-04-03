Часть автоштрафов могут направить на финансирование «Почты России»
Минцифры рассматривает возможность направить средства от повышения штрафов за нарушения правил дорожного движения на модернизацию почтовых отделений в сельской местности, сообщил заместитель главы министерства Олег Качанов в ходе заседания программной комиссии партии «Единая Россия». Также обсуждается предоставление «Почте России» максимально возможных региональных льгот.
По словам замминистра, такой механизм позволит выделять порядка 5 млрд руб. ежегодно на модернизацию отделений почтовой связи за счет дополнительных доходов бюджета. Предварительно за эти средства можно будет ремонтировать около 1000 отделений в год.
Секретарь Генсовета партии и первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев напомнил, что в ноябре 2021 г. президент поручил правительству провести модернизацию более 25 000 сельских отделений в период с 2022 по 2025 г. Но с 2022 по 2024 г. были обновлены лишь 3250 отделений. Качанов сообщил, что ведомство запрашивало дополнительные бюджетные ассигнования в объеме 104,9 млрд руб. для завершения модернизации всей сети почтовых отделений в период с 2025 по 2030 г.