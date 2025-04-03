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Часть автоштрафов могут направить на финансирование «Почты России»

Ведомости

Минцифры рассматривает возможность направить средства от повышения штрафов за нарушения правил дорожного движения на модернизацию почтовых отделений в сельской местности, сообщил заместитель главы министерства Олег Качанов в ходе заседания программной комиссии партии «Единая Россия». Также обсуждается предоставление «Почте России» максимально возможных региональных льгот.

По словам замминистра, такой механизм позволит выделять порядка 5 млрд руб. ежегодно на модернизацию отделений почтовой связи за счет дополнительных доходов бюджета. Предварительно за эти средства можно будет ремонтировать около 1000 отделений в год.

Секретарь Генсовета партии и первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев напомнил, что в ноябре 2021 г. президент поручил правительству провести модернизацию более 25 000 сельских отделений в период с 2022 по 2025 г. Но с 2022 по 2024 г. были обновлены лишь 3250 отделений. Качанов сообщил, что ведомство запрашивало дополнительные бюджетные ассигнования в объеме 104,9 млрд руб. для завершения модернизации всей сети почтовых отделений в период с 2025 по 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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