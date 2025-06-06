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Набиуллина: ЦБ рассматривал два варианта решения по ставке

Ведомости

Совет директоров Центробанка в ходе заседания 6 июня рассматривал два варианта решения по ставке: сохранение или снижение. Об этом заявила руководитель регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

В итоге СД решил, что в настоящее время накопилось достаточно фактов для снижения ключевой ставки до 20% – более существенный шаг не рассматривался. Вместе с тем вариант снижения ставки на 50 б. п. обсуждался.

6 июня Банк России объявил о решении снизить ключевую ставку на 100 б. п. до 20% годовых. Снижения ожидали 9 из 24 опрошенных «Ведомостями» экспертов.

ЦБ сделал шаг в сторону смягчения денежно-кредитной политики впервые с 2022 г. Регулятор пришел к выводу, что инфляционное давление в стране продолжает снижаться. При этом внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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