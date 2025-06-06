Набиуллина: ЦБ рассматривал два варианта решения по ставке
Совет директоров Центробанка в ходе заседания 6 июня рассматривал два варианта решения по ставке: сохранение или снижение. Об этом заявила руководитель регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
В итоге СД решил, что в настоящее время накопилось достаточно фактов для снижения ключевой ставки до 20% – более существенный шаг не рассматривался. Вместе с тем вариант снижения ставки на 50 б. п. обсуждался.
6 июня Банк России объявил о решении снизить ключевую ставку на 100 б. п. до 20% годовых. Снижения ожидали 9 из 24 опрошенных «Ведомостями» экспертов.
ЦБ сделал шаг в сторону смягчения денежно-кредитной политики впервые с 2022 г. Регулятор пришел к выводу, что инфляционное давление в стране продолжает снижаться. При этом внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.