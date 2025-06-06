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Сбербанк объявил о снижении ставок по вкладам и рыночной ипотеке

Ведомости

Сбербанк с 11 июня снизит ставки по основной линейке вкладов «Лучший%» и «Сбервклад» на 1 процентный пункт (п. п.) на всех сроках, максимальная ставка составит 19% годовых. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на банк.

Уточняется, что до 11 июня клиенты финансовой организации еще могут открыть вклады по текущим условиям.

Кроме того, Сбербанк с 10 июня снизит ставки по рыночной ипотеке на 2–3,5 п. п., по потребительским кредитам – на 2 п. п. В банке пояснили, что возможности для пересмотра ставок по розничным продуктам создает снижение ключевой ставки Центробанком.

6 июня совет директоров Банка России принял решение опустить ключевую ставку на 100 б. п. до 20% годовых. Снижения ожидали девять из 24 опрошенных «Ведомостями» экспертов. Регулятор сделал шаг в сторону смягчения денежно-кредитной политики впервые с 2022 г. Центробанк объяснил свое решение снижением инфляционного давления, несмотря на перегретый внутренний спрос.

При этом регулятор заявил о сохранении жесткой денежно-кредитной политики на длительный период, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 4% в 2026 г. Дальнейшие шаги будут зависеть от устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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