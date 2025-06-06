Сбербанк объявил о снижении ставок по вкладам и рыночной ипотеке
Уточняется, что до 11 июня клиенты финансовой организации еще могут открыть вклады по текущим условиям.
Кроме того, Сбербанк с 10 июня снизит ставки по рыночной ипотеке на 2–3,5 п. п., по потребительским кредитам – на 2 п. п. В банке пояснили, что возможности для пересмотра ставок по розничным продуктам создает снижение ключевой ставки Центробанком.
6 июня совет директоров Банка России принял решение опустить ключевую ставку на 100 б. п. до 20% годовых. Снижения ожидали девять из 24 опрошенных «Ведомостями» экспертов. Регулятор сделал шаг в сторону смягчения денежно-кредитной политики впервые с 2022 г. Центробанк объяснил свое решение снижением инфляционного давления, несмотря на перегретый внутренний спрос.
При этом регулятор заявил о сохранении жесткой денежно-кредитной политики на длительный период, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 4% в 2026 г. Дальнейшие шаги будут зависеть от устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.