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Банк России установил курс евро выше 90 рублей на 19 июня

Ведомости

Банк России повысил курс доллара на 19 июня на 0,048 руб. до 78,71 руб. Это следует из данных на сайте регулятора.

В то же время евро подешевел на 0,44 руб. до 90,3 руб. Юань же вырос на 0,023 руб., достигнув 10,87 руб.

Центробанк устанавливает курсы валют к рублю на основании объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка с конца декабря 2024 г. Это изменение направлено на повышение точности и репрезентативности курсообразования.

6 июня Банк России снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых. Это первое решение о смягчении денежно-кредитной политики с 2022 г. В ЦБ отметили, что экономика страны постепенно возвращается к сбалансированной траектории роста. Однако регулятор подчеркнул, что жесткая денежно-кредитная политика сохранится на длительный период для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 г.

ТАСС писал, что в мае 2025 г. реальный эффективный курс рубля, отражающий его покупательную способность по отношению к валютам основных торговых партнеров, вырос на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении (с января по май 2025 г.) укрепление составило 25,9%, что говорит о продолжающемся росте реальной стоимости национальной валюты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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