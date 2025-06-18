Банк России установил курс евро выше 90 рублей на 19 июня
Банк России повысил курс доллара на 19 июня на 0,048 руб. до 78,71 руб. Это следует из данных на сайте регулятора.
В то же время евро подешевел на 0,44 руб. до 90,3 руб. Юань же вырос на 0,023 руб., достигнув 10,87 руб.
Центробанк устанавливает курсы валют к рублю на основании объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка с конца декабря 2024 г. Это изменение направлено на повышение точности и репрезентативности курсообразования.
6 июня Банк России снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых. Это первое решение о смягчении денежно-кредитной политики с 2022 г. В ЦБ отметили, что экономика страны постепенно возвращается к сбалансированной траектории роста. Однако регулятор подчеркнул, что жесткая денежно-кредитная политика сохранится на длительный период для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 г.
ТАСС писал, что в мае 2025 г. реальный эффективный курс рубля, отражающий его покупательную способность по отношению к валютам основных торговых партнеров, вырос на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении (с января по май 2025 г.) укрепление составило 25,9%, что говорит о продолжающемся росте реальной стоимости национальной валюты.