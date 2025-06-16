ЦБ: реальный эффективный курс рубля в мае вырос на 2,7%
В мае 2025 г. реальный эффективный курс рубля, отражающий его покупательную способность по отношению к валютам основных торговых партнеров, вырос на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ЦБ РФ.
В годовом выражении (с января по май 2025 г.) укрепление составило 25,9%, что говорит о продолжающемся росте реальной стоимости национальной валюты.
Отдельно отмечается динамика по ключевым валютам. Так, в мае рубль укрепился к доллару на 3,7%, а с начала года – на 29,3%. К евро рубль показал рост на 2,9% за месяц и на 20,4% с начала года.
Банк России на 17 июня установил официальный курс доллара в 78,51 руб. Это на 0,50 руб. ниже предыдущего показателя. Соответствующие данные опубликованы на сайте регулятора. Курс евро составил 90,94 руб., что на 0,94 руб. выше прошлого показателя. Колебания курса юаня минимальны – 10,90 руб. (-0,03 руб.).