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ЦБ: реальный эффективный курс рубля в мае вырос на 2,7%

Ведомости

В мае 2025 г. реальный эффективный курс рубля, отражающий его покупательную способность по отношению к валютам основных торговых партнеров, вырос на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ЦБ РФ.

В годовом выражении (с января по май 2025 г.) укрепление составило 25,9%, что говорит о продолжающемся росте реальной стоимости национальной валюты.

Отдельно отмечается динамика по ключевым валютам. Так, в мае рубль укрепился к доллару на 3,7%, а с начала года – на 29,3%. К евро рубль показал рост на 2,9% за месяц и на 20,4% с начала года.

Банк России на 17 июня установил официальный курс доллара в 78,51 руб. Это на 0,50 руб. ниже предыдущего показателя. Соответствующие данные опубликованы на сайте регулятора. Курс евро составил 90,94 руб., что на 0,94 руб. выше прошлого показателя. Колебания курса юаня минимальны – 10,90 руб. (-0,03 руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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