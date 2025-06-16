ЦБ понизил курс доллара до 78,51 рубля

6 июня Центробанк снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых – это первое решение о смягчении денежно-кредитной политики с 2022 г. В ЦБ отметили, что экономика страны постепенно возвращается к сбалансированной траектории роста. Тем не менее жесткая денежно-кредитная политика сохранится на длительный период для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 г.