ЦБ понизил курс доллара до 78,51 рубля
Банк России на 17 июня установил официальный курс доллара в 78,51 руб. Это на 0,50 руб. ниже предыдущего показателя. Соответствующие данные опубликованы на сайте регулятора.
Курс евро составил 90,94 руб., что на 0,94 руб. выше прошлого показателя. Колебания курса юаня минимальны – 10,90 руб. (-0,03 руб.).
6 июня Центробанк снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых – это первое решение о смягчении денежно-кредитной политики с 2022 г. В ЦБ отметили, что экономика страны постепенно возвращается к сбалансированной траектории роста. Тем не менее жесткая денежно-кредитная политика сохранится на длительный период для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 г.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявлял, что влияние снижения ключевой ставки на курс рубля, согласно прогнозам, будет ограниченным. Нацвалюта продолжит получать поддержку от высокой процентной ставки.