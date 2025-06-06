Как эксперты и аналитики отреагировали на снижение ключевой ставки ЦБ

«Уменьшение инфляционного давления и возвращение российской экономики к траектории сбалансированного роста позволили Банку России снизить ставку до 20%. Это первое снижение за три года, сигнализирующее о развороте денежно-кредитной политики. Однако комментарии регулятора о перспективах ДКП были нейтральными ввиду того, что ценовая динамика неоднородна по компонентам, проинфляционные риски по-прежнему преобладают. ЦБ вновь отметил, что потребуется продолжительный период проведения жесткой ДКП, а дальнейшие решения не предопределены – они будут зависеть от скорости и устойчивости замедления инфляции. Мы ожидаем продолжения цикла смягчения – скорее всего, ЦБ снизит ставку дополнительно на 100 б. п. в июле. По нашему мнению, к концу года ключевая ставка опустится до 17%. Это будет способствовать дальнейшему снижению доходностей облигаций с фиксированным купоном. Для курса рубля результаты заседания нейтральны».