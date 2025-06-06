Как эксперты и аналитики отреагировали на снижение ключевой ставки ЦБ

Как эксперты и аналитики отреагировали на снижение ключевой ставки ЦБОни сошлись во мнении, что решение ЦБ стало неожиданным для части рынка
Банк России впервые с 2022 г. понизил ключевую ставку – с 21 до 20% годовых. Решение принято 6 июня на заседании совета директоров. Регулятор объяснил такой шаг снижением инфляционного давления, в том числе устойчивого, несмотря на все еще перегретый внутренний спрос.
В Центробанке отметили, что экономика постепенно возвращается к сбалансированной траектории роста. При этом регулятор заявил о сохранении жесткой денежно-кредитной политики на длительный период, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 4% в 2026 г. Дальнейшие шаги будут зависеть от устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
«Ведомости» собрали реакции топ-менеджеров, политиков и аналитиков на снижение ключевой ставки.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
«Сегодня мы приняли решение снизить ключевую ставку до уровня 20% годовых. Высокая ключевая ставка привела к существенному замедлению инфляции. Рост цен по-прежнему сильно различается по группам товаров и услуг. Но все же у нас стало больше уверенности в устойчивости дезинфляционных процессов. Динамика инфляции и динамика экономической активности дает нам достаточно оснований для снижения ставки. При этом мы будем сохранять жесткие денежно-кредитные условия в течение длительного времени. Это требуется для устойчивого возвращения инфляции к цели».
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
«Сегодня Банк России принял решение о снижении ключевой ставки (на 1 п. п. до 20%) – впервые с 2022 г. Снижение ставки создает дополнительные условия для инвестиций, роста производственного сектора и экономики».
Эксперт назвал решение ЦБ неожиданным для рынка. По его словам, несмотря на понижение ставки, денежно-кредитные условия останутся жесткими, поскольку регулятор ориентируется на реальные процентные ставки, а не только на номинальные. Давление на инфляцию, по его мнению, будет снижаться: пик годовой инфляции пришелся на март (10,3%), к концу года она может упасть до 5,6%.
«Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы инфляция продолжит замедляться, а инфляционные ожидания возобновят снижение. Мы полагаем, что Банк России на ближайшем заседании 25 июля снизит ключевую ставку еще на 100–200 б. п. до 18–19%. В базовом сценарии (без значимых геополитических изменений) мы ожидаем, что ключевая ставка к концу года может снизиться до 14%», – поясняет Васильев.
Влияние на курс рубля, по их прогнозу, будет ограниченным: национальная валюта продолжит получать поддержку от высокой ставки и останется в диапазоне 10,6–11,5 юаней, 76–83 долларов и 87–95 евро.
Также аналитик отметил, что ставки по вкладам, вероятно, снизятся на 1 п.п. в ближайшие недели, но сохранят привлекательность. По данным ЦБ, в конце мая максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках составила 19,4% – минимум за полгода. Эксперт считает, что открывать депозит сейчас выгодно. При официальной инфляции около 10% ставки по депозитам сейчас составляют около 19%.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова
Аналитик подтвердила, что решение ЦБ стало неожиданным для части рынка. Консенсус ожидал сохранения ставки на уровне 21%, хотя некоторые инвестбанки не исключали снижение на 0,25–2 п. п. В Freedom Finance оценивали вероятность понижения как 40%.
По ее словам, регулятор в релизе ничего не сообщил о возможностях дальнейшего снижения ключевой ставки в текущем году, ограничившись общим заявлением о том, что ДКП будет корректироваться в зависимости от изменения инфляции и инфляционных ожиданий. Из этого следует, что, скорее всего, регулятор будет снижать ключевую ставку в этом году медленными темпами.
«Мы подтверждаем наш прогноз о том, что Россия завершит этот год с ключевой ставкой в 19% годовых, то есть пока мы ожидаем, что в этом году возможно еще одно снижение ставки. Мировые резервные валюты после объявления решения по ключевой ставке резко подорожали по отношению к рублю, фондовый рынок отреагировал на снижение ставки слабым ростом», – отметила эксперт.
Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин
«Уменьшение инфляционного давления и возвращение российской экономики к траектории сбалансированного роста позволили Банку России снизить ставку до 20%. Это первое снижение за три года, сигнализирующее о развороте денежно-кредитной политики. Однако комментарии регулятора о перспективах ДКП были нейтральными ввиду того, что ценовая динамика неоднородна по компонентам, проинфляционные риски по-прежнему преобладают. ЦБ вновь отметил, что потребуется продолжительный период проведения жесткой ДКП, а дальнейшие решения не предопределены – они будут зависеть от скорости и устойчивости замедления инфляции. Мы ожидаем продолжения цикла смягчения – скорее всего, ЦБ снизит ставку дополнительно на 100 б. п. в июле. По нашему мнению, к концу года ключевая ставка опустится до 17%. Это будет способствовать дальнейшему снижению доходностей облигаций с фиксированным купоном. Для курса рубля результаты заседания нейтральны».
Депутат Госдумы Анатолий Аксаков
«В текущем году регулятор, скорее всего, примет еще несколько решений о поступательном снижении ключевой ставки и может выйти на показатель 17–18% к концу года. <…> В текущей ситуации Банк России действует рационально, минимизируя риски инфляционных скачков и поддерживая такой уровень жесткости денежно-кредитной политики, который держит под контролем рост цен и при этом не душит экономическую активность».