Минфин и «Сбер» подписали соглашение по ИИ

Стороны проведут совместные исследования в сфере управления бюджетным процессом и анализа федерального бюджета с применением современных ИИ-агентов. Для этого будет внедрена система на базе GigaChat, что «позволит ускорить бюджетные согласования за счет автоматизации подготовки и проверки данных».