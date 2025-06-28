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Минфин и «Сбер» подписали соглашение по ИИ

Ведомости

Минфин и «Сбер» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщили в представительстве Минфина.

Стороны проведут совместные исследования в сфере управления бюджетным процессом и анализа федерального бюджета с применением современных ИИ-агентов. Для этого будет внедрена система на базе GigaChat, что «позволит ускорить бюджетные согласования за счет автоматизации подготовки и проверки данных».

«Генеративный искусственный интеллект будет помогать оценивать эффективность заявок с учетом текущих проектов, национальных приоритетов и других критически важных факторов. При этом окончательное принятие решений останется за экспертами Минфина», – уточнили в министерстве.

Документ подписан министром финансов РФ Антоном Силуановы и президентом – председателем правления Сбербанка Германом Грефом.

«Ведомости» со ссылкой на старшего вице-президента, руководителя блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрея Белевцева писали, что в I квартале 2025 г. «Сбер» совместно с Институтом искусственного интеллекта AIRI (принадлежит «Сберу») создадут центр, который займется разработкой лекарственных препаратов с помощью ИИ.

Центр совместно с привлеченными фармацевтическими компаниями планирует заняться поиском биологических мишеней, генерацией новых молекул и доклиническими исследованиями. Первоочередными станут работы по поиску лекарственных молекул для терапии онкологии и болезни Альцгеймера, а также для борьбы с диабетом и ожирением.

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