«Сбер» будет искать новые лекарства с помощью ИИ

«Сбер» будет искать новые лекарства с помощью ИИПока в мире еще не было одобрено ни одного лекарства, созданного с помощью нейросетей
В I квартале 2025 г. «Сбер» совместно с Институтом искусственного интеллекта AIRI (принадлежит «Сберу») создадут центр, который займется разработкой лекарственных препаратов с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом на конференции AI Journey рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев. В частности, центр сфокусируется на поиске лекарственных молекул, уточнил представитель «Сбера».
«В рамках стратегии центра планируется поиск биологических мишеней с привлечением фармацевтических компаний-партнеров, генерация новых молекул, валидация и доклинические исследования. Стартовыми направлениями центра станут работы по поиску лекарственных молекул для терапии онкологии и болезни Альцгеймера, а также для борьбы с диабетом и ожирением», – рассказал «Ведомостям» Белевцев.