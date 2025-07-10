Банк России отозвал лицензию на осуществление ОСАГО у компании «Хатхор»

22 мая Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации «ИНЭКО» из-за многочисленных нарушений. На протяжении последних полутора лет, по данным регулятора, организация изменяла состав участников «путем приобретения долей в размерах, не требующих предварительного согласования надзорного органа». В Банке России отметили такие действия как способ сокрыть конечных бенефициаров.