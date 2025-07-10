Банк России отозвал лицензию на осуществление ОСАГО у компании «Хатхор»
Банк России отозвал лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) у компании «Хатхор». Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
ЦБ принял такое решение, поскольку компания нарушила минимально допустимое значение нормативного соотношения капитала и принятых обязательств. Эт создает угрозу правам и законным интересам застрахованных лиц. Уточняется, что «Хатхор» ранее также нарушала требования страхового законодательства.
Кроме того, приказом Банка России назначена временная администрация компании сроком на шесть месяцев, начиная с 10 июля. Ее функции будет выполнять госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».
Страховая компания «Хатхор» была зарегистрирована 13 февраля 2019 г. на территории Донецкой народной республики. В 2023 г. компания получила лицензию на осуществление деятельности по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств по всей территории РФ.
22 мая Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации «ИНЭКО» из-за многочисленных нарушений. На протяжении последних полутора лет, по данным регулятора, организация изменяла состав участников «путем приобретения долей в размерах, не требующих предварительного согласования надзорного органа». В Банке России отметили такие действия как способ сокрыть конечных бенефициаров.