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Банк России отозвал лицензию на осуществление ОСАГО у компании «Хатхор»

Ведомости

Банк России отозвал лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) у компании «Хатхор». Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. 

ЦБ принял такое решение, поскольку компания нарушила минимально допустимое значение нормативного соотношения капитала и принятых обязательств. Эт создает угрозу правам и законным интересам застрахованных лиц. Уточняется, что «Хатхор» ранее также нарушала требования страхового законодательства.

Кроме того, приказом Банка России назначена временная администрация компании сроком на шесть месяцев, начиная с 10 июля. Ее функции будет выполнять госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Страховая компания «Хатхор» была зарегистрирована 13 февраля 2019 г. на территории Донецкой народной республики. В 2023 г. компания получила лицензию на осуществление деятельности по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств по всей территории РФ.

22 мая Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации «ИНЭКО» из-за многочисленных нарушений. На протяжении последних полутора лет, по данным регулятора, организация изменяла состав участников «путем приобретения долей в размерах, не требующих предварительного согласования надзорного органа». В Банке России отметили такие действия как способ сокрыть конечных бенефициаров.

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