В России пользователи массово жалуются на проблемы в работе СБП
В работе Системы быстрых платежей (СБП) наблюдается массовый сбой, что подтверждается данными сервиса Downdetector. Пользователи сообщают о невозможности выполнить переводы через систему.
Наибольшее количество жалоб зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе, где недовольство выразили 13% пользователей. В Санкт-Петербурге, Москве, Тверской и Новосибирской областях доля жалоб варьируется от 5 до 9%. Проблема затрагивает клиентов на различных платформах: большинство обращений поступило от владельцев устройств на базе Android (46,5%) и iOS (34,9%). Также сложности испытывают пользователи Windows (15,8%), а некоторые жалобы зарегистрированы от владельцев Mac OS и Linux. Основные теги, используемые для описания проблемы, включают фразы «не работает» и «недоступен».
«Национальная система платежных карт» подтвердила информацию о проблемах в работе Системы быстрых платежей.
«Из-за инцидента на стороне провайдера мы фиксируем увеличение времени обработки операций по СБП», – говорится в сообщении НСПК.
26 марта пользователи также сообщали о неполадках в работе СБП. Тогда чаще всего они направляли жалобы в связи со сбоями работы сервиса (90%), к 10:30 мск их количество превысило 7000.