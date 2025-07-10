В России пользователи массово жалуются на проблемы в работе СБП

Наибольшее количество жалоб зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе, где недовольство выразили 13% пользователей. В Санкт-Петербурге, Москве, Тверской и Новосибирской областях доля жалоб варьируется от 5 до 9%. Проблема затрагивает клиентов на различных платформах: большинство обращений поступило от владельцев устройств на базе Android (46,5%) и iOS (34,9%). Также сложности испытывают пользователи Windows (15,8%), а некоторые жалобы зарегистрированы от владельцев Mac OS и Linux. Основные теги, используемые для описания проблемы, включают фразы «не работает» и «недоступен».