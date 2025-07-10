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В России пользователи массово жалуются на проблемы в работе СБП

Ведомости

В работе Системы быстрых платежей (СБП) наблюдается массовый сбой, что подтверждается данными сервиса Downdetector. Пользователи сообщают о невозможности выполнить переводы через систему.

Наибольшее количество жалоб зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе, где недовольство выразили 13% пользователей. В Санкт-Петербурге, Москве, Тверской и Новосибирской областях доля жалоб варьируется от 5 до 9%. Проблема затрагивает клиентов на различных платформах: большинство обращений поступило от владельцев устройств на базе Android (46,5%) и iOS (34,9%). Также сложности испытывают пользователи Windows (15,8%), а некоторые жалобы зарегистрированы от владельцев Mac OS и Linux. Основные теги, используемые для описания проблемы, включают фразы «не работает» и «недоступен».

«Национальная система платежных карт» подтвердила информацию о проблемах в работе Системы быстрых платежей.

«Из-за инцидента на стороне провайдера мы фиксируем увеличение времени обработки операций по СБП», – говорится в сообщении НСПК.

26 марта пользователи также сообщали о неполадках в работе СБП. Тогда чаще всего они направляли жалобы в связи со сбоями работы сервиса (90%), к 10:30 мск их количество превысило 7000.

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