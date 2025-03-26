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В работе Системы быстрых платежей возникли неполадки

Ведомости

Россияне сообщают о неполадках в работе Системы быстрых платежей (СБП), на данный момент количество жалоб превысило 7000. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По данным сервиса, больше всего жалоб о работе СБП поступало из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (5%), а также из Тверской (4%), Свердловской (3%) и т. д.

Чаще всего россияне направляют жалобы в связи со сбоем работы сервиса (90%).

Согласно данным сервиса, жалобы поступают также в связи с неполадками в работе «Яндекс.Пэй», «Ozon банка», «Альфа банка», ВТБ, «Тинькофф» и др.

В Национальной системе платежных карт (НСПК) сообщили «Ведомостям», что также фиксируют трудности в обработке операций через СБП. Сообщается, что специалисты компании работают над их устранением. Остальные сервисы и системы НСПК в настоящий момент работают штатно.

Позже представитель НКС сообщил, что с 11:32 мск все сервисы СБП работают в штатном режиме.

25 марта «Ведомостям» в Роскомнадзоре сообщили о продолжении хакерской атаки на инфраструктуру провайдера домашнего интернета Lovit. Атака продолжалась четыре дня. «Инфраструктура провайдера оказалась не готова к такой массированной DDoS-атаке, что привело к серьезным сбоям в работе сервисов», – сообщили в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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