В работе Системы быстрых платежей возникли неполадки
Россияне сообщают о неполадках в работе Системы быстрых платежей (СБП), на данный момент количество жалоб превысило 7000. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
По данным сервиса, больше всего жалоб о работе СБП поступало из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (5%), а также из Тверской (4%), Свердловской (3%) и т. д.
Чаще всего россияне направляют жалобы в связи со сбоем работы сервиса (90%).
В Национальной системе платежных карт (НСПК) сообщили «Ведомостям», что также фиксируют трудности в обработке операций через СБП. Сообщается, что специалисты компании работают над их устранением. Остальные сервисы и системы НСПК в настоящий момент работают штатно.
Позже представитель НКС сообщил, что с 11:32 мск все сервисы СБП работают в штатном режиме.
25 марта «Ведомостям» в Роскомнадзоре сообщили о продолжении хакерской атаки на инфраструктуру провайдера домашнего интернета Lovit. Атака продолжалась четыре дня. «Инфраструктура провайдера оказалась не готова к такой массированной DDoS-атаке, что привело к серьезным сбоям в работе сервисов», – сообщили в ведомстве.