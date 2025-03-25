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Роскомнадзор сообщил о продолжении хакерской атаки на провайдера Lovit

Ведомости

Хакерская атака на инфраструктуру провайдера домашнего интернета Lovit продолжается уже четвертый день, сообщили «Ведомостям» в Роскомнадзоре.

По состоянию на 21:00 мск 25 марта ее мощность снизилась до 72,03 Гбит/с, а скорость – до 7,39 млн пакетов в секунду. На пике мощность атаки составила до 219,06 Гбит/с, скорость – до 22,39 млн пакетов в секунду. Атаки происходят с серверов, находящихся в США, Германии, Швеции, Финляндии, Нидерландах, Франции, Хорватии, Великобритании, а также России.

«Инфраструктура провайдера оказалась не готова к такой массированной DDoS-атаке, что привело к серьезным сбоям в работе сервисов. <...> Компания не предприняла своевременных шагов для минимизации рисков подобных атак. Это свидетельствует о недостаточном уровне подготовки и планирования в сфере кибербезопасности», – заявили в ведомстве.

Lovit сообщил о кибератаке 22 марта. По данным Роскомнадзора, DDoS-атака началась в 09:58 мск 21 марта. 23 марта Lovit восстановил доступ к интернету, большинство сервисов работает в штатном режиме, заявляли в провайдере.

На фоне хакерских атак граждане, проживающие в ЖК застройщика ПИК, столкнулись с проблемами со входом в подъезды. Представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) говорил «Ведомостям», что в связи с информацией об ограничении доступа к услугам иных провайдеров для граждан, проживающих в ЖК застройщика ПИК, служба проведет проверку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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