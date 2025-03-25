Роскомнадзор сообщил о продолжении хакерской атаки на провайдера Lovit
Хакерская атака на инфраструктуру провайдера домашнего интернета Lovit продолжается уже четвертый день, сообщили «Ведомостям» в Роскомнадзоре.
По состоянию на 21:00 мск 25 марта ее мощность снизилась до 72,03 Гбит/с, а скорость – до 7,39 млн пакетов в секунду. На пике мощность атаки составила до 219,06 Гбит/с, скорость – до 22,39 млн пакетов в секунду. Атаки происходят с серверов, находящихся в США, Германии, Швеции, Финляндии, Нидерландах, Франции, Хорватии, Великобритании, а также России.
«Инфраструктура провайдера оказалась не готова к такой массированной DDoS-атаке, что привело к серьезным сбоям в работе сервисов. <...> Компания не предприняла своевременных шагов для минимизации рисков подобных атак. Это свидетельствует о недостаточном уровне подготовки и планирования в сфере кибербезопасности», – заявили в ведомстве.
На фоне хакерских атак граждане, проживающие в ЖК застройщика ПИК, столкнулись с проблемами со входом в подъезды. Представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) говорил «Ведомостям», что в связи с информацией об ограничении доступа к услугам иных провайдеров для граждан, проживающих в ЖК застройщика ПИК, служба проведет проверку.