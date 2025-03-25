Роскомнадзор сообщил о продолжении хакерской атаки на провайдера Lovit

По состоянию на 21:00 мск 25 марта ее мощность снизилась до 72,03 Гбит/с, а скорость – до 7,39 млн пакетов в секунду. На пике мощность атаки составила до 219,06 Гбит/с, скорость – до 22,39 млн пакетов в секунду. Атаки происходят с серверов, находящихся в США, Германии, Швеции, Финляндии, Нидерландах, Франции, Хорватии, Великобритании, а также России.