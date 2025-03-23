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Провайдер Lovit восстановил доступ к интернету после DDoS-атаки

Ведомости

Провайдер Lovit восстановил доступ к интернету, большинство сервисов работает в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале компании. Массированная DDoS-атака на провайдера началась утром 21 марта – по данным Роскомнадзора, она все еще продолжается.

DDos-атака привела к «временным техническим трудностям» в работе сервисов, над устранением проблем работали технические специалисты провайдера, сообщал Lovit. В компании пообещали абонентам сделать перерасчет, усилить меры защиты серверов и повысить их устойчивость к угрозам. 

Провайдер сообщил, что доступ в интернет был полностью восстановлен в 16:00 22 марта. Позднее в компании заявили, что сервис доступен «только на части наших локаций», а технические специалисты работают над обеспечением доступа к сети во всех жилых комплексах. 23 марта стало известно, что большинство сервисов работает в штатном режиме, при этом у некоторых клиентов могут быть трудности с доступом к сайту lovit.ru, мобильному приложению и личному кабинету. 

«Все клиентские платформы доступны только из сети lovit и не доступны из внешней. Также частично отсутствует доступ к иностранным ресурсам и сайтам. Безопасность системы усилена», – сообщил провайдер. 

В пресс-службе Роскомнадзора ТАСС подтвердили, что провайдер восстановил доступ в интернет, «но из-за продолжающейся DDoS-атаки возможны снижение скорости передачи данных и недоступность некоторых ресурсов в сети».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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