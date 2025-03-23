Провайдер Lovit восстановил доступ к интернету после DDoS-атаки

Провайдер сообщил, что доступ в интернет был полностью восстановлен в 16:00 22 марта. Позднее в компании заявили, что сервис доступен «только на части наших локаций», а технические специалисты работают над обеспечением доступа к сети во всех жилых комплексах. 23 марта стало известно, что большинство сервисов работает в штатном режиме, при этом у некоторых клиентов могут быть трудности с доступом к сайту lovit.ru, мобильному приложению и личному кабинету.