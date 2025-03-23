Провайдер Lovit восстановил доступ к интернету после DDoS-атаки
Провайдер Lovit восстановил доступ к интернету, большинство сервисов работает в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале компании. Массированная DDoS-атака на провайдера началась утром 21 марта – по данным Роскомнадзора, она все еще продолжается.
DDos-атака привела к «временным техническим трудностям» в работе сервисов, над устранением проблем работали технические специалисты провайдера, сообщал Lovit. В компании пообещали абонентам сделать перерасчет, усилить меры защиты серверов и повысить их устойчивость к угрозам.
Провайдер сообщил, что доступ в интернет был полностью восстановлен в 16:00 22 марта. Позднее в компании заявили, что сервис доступен «только на части наших локаций», а технические специалисты работают над обеспечением доступа к сети во всех жилых комплексах. 23 марта стало известно, что большинство сервисов работает в штатном режиме, при этом у некоторых клиентов могут быть трудности с доступом к сайту lovit.ru, мобильному приложению и личному кабинету.
«Все клиентские платформы доступны только из сети lovit и не доступны из внешней. Также частично отсутствует доступ к иностранным ресурсам и сайтам. Безопасность системы усилена», – сообщил провайдер.
В пресс-службе Роскомнадзора ТАСС подтвердили, что провайдер восстановил доступ в интернет, «но из-за продолжающейся DDoS-атаки возможны снижение скорости передачи данных и недоступность некоторых ресурсов в сети».