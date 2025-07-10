Роскомнадзор не фиксирует DDoS-атак на Национальную систему платежных карт

Роскомнадзор не фиксирует DDoS-атак на Национальную систему платежных картПользователи жалуются на сбоях в работе СБП
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора не фиксирует DDoS-атак на инфраструктуру «Национальной системы платежных карт» (НСПК). Об этом сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.
РКН фиксирует всплеск обращений в связи с проблемой в работе Системы быстрых платежей (СБП) и связанных с ним сервисов банков.
10 июля в работе СБП произошел массовый сбой. Пользователи сообщали о невозможности выполнить переводы через систему. Наибольшее количество жалоб поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа, где недовольство выразили 13% пользователей. В Санкт-Петербурге, Москве, Тверской и Новосибирской областях доля жалоб варьируется от 5 до 9%.
Проблема затронула клиентов на различных платформах: большинство обращений направлено от владельцев устройств на базе Android (46,5%) и iOS (34,9%). Также сложности испытывают пользователи Windows (15,8%), ряд жалоб зарегистрированы от владельцев Mac OS и Linux.
НСПК подтвердила информацию о проблемах в работе СБП. Увеличение времени обработки операций произошло из-за инцидента на стороне провайдера, уточнили там.