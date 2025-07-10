Роскомнадзор не фиксирует DDoS-атак на Национальную систему платежных карт

10 июля в работе СБП произошел массовый сбой. Пользователи сообщали о невозможности выполнить переводы через систему. Наибольшее количество жалоб поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа, где недовольство выразили 13% пользователей. В Санкт-Петербурге, Москве, Тверской и Новосибирской областях доля жалоб варьируется от 5 до 9%.