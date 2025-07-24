«Сбер» снизил ставки по комбинированной семейной ипотеке на 0,9%
Ставки «Сбера» по семейной ипотеке с увеличенной суммой кредита относительно установленного лимита с 24 июля снижены на 0,9%, сообщила пресс-служба банка. В Москве, Санкт-Петербурге и соответствующих областях ставка будет равна 16,3%.
В остальных регионах снижение произошло с 17,1 до 16,2%. В пресс-службе напомнили, что такая ставка устанавливается по ипотечным кредитам, сумма которых превышает базовый лимит для льготной ставки 6%. В Москве и Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях он достигает 12 млн руб. Остальные регионы России могут взять ипотеку на 6 млн руб. Средневзвешенные же ставки соответствуют кредитам на сумму до 30 млн руб. и 15 млн руб. соответственно.
Как пояснили в банке, новые условия распространяются на первичное и вторичное жилье, а также на сегмент индивидуального жилищного строительства (ИЖС). При этом уже получившие одобрение по заявке клиенты могут тоже снизить ставку, обратившись в банк.
10 июля замминистра финансов РФ Иван Чебесков заявил, что ведомство поддерживает инициативу председателя Совфеда Валентины Матвиенко выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации заемщика. Она, в свою очередь, рассказала, что в 2024 г. более 50% выданных ипотечных кредитов по льготной семейной ставке было оформлено в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Поэтому, по ее словам, необходимо принять решение об ограничении.