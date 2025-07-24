«Сбер» снизил ставки по комбинированной семейной ипотеке на 0,9%

В остальных регионах снижение произошло с 17,1 до 16,2%. В пресс-службе напомнили, что такая ставка устанавливается по ипотечным кредитам, сумма которых превышает базовый лимит для льготной ставки 6%. В Москве и Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях он достигает 12 млн руб. Остальные регионы России могут взять ипотеку на 6 млн руб. Средневзвешенные же ставки соответствуют кредитам на сумму до 30 млн руб. и 15 млн руб. соответственно.