Суд частично удовлетворил иск Т-банка к Citibank и его «дочке» в России

В сентябре 2023 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Совкомбанка к Citibank и АО «КБ «Ситибанк» на сумму $24 млн. Тогда истец указал, что после введения санкций США Citibank заморозил средства в рамках страхового соглашения. Сумма долга была обозначена как остаток по совершенным сделкам по итогу зачета.