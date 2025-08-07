Суд частично удовлетворил иск Т-банка к Citibank и его «дочке» в России
Первоначально истцом выступал Росбанк, но после его присоединения к Т-банку в качестве филиала было подано заявление о процессуальном правопреемстве. После этого истцом в деле стал считаться Т-банк.
Сообщалось, что размер требований изначально составлял $27,4 млн. Точная сумма, которую суд постановил взыскать, не раскрывается.
В сентябре 2023 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Совкомбанка к Citibank и АО «КБ «Ситибанк» на сумму $24 млн. Тогда истец указал, что после введения санкций США Citibank заморозил средства в рамках страхового соглашения. Сумма долга была обозначена как остаток по совершенным сделкам по итогу зачета.