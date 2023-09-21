Суд удовлетворил иск Совкомбанка к Citibank о взыскании $24 млн
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Совкомбанка к американскому Citibank и его российской «дочки» о взыскании $24 млн, следует из картотеки суда.
«Иск удовлетворить полностью», – говорится в карточке дела по итогам заседания. Решение суда пока не опубликовано.
Претензии Совкомбанка связаны с задолженностью Citibank по страхованию рисков российского банка при выдаче синдицированных кредитов иностранным заемщикам, писали ранее «Ведомости».
В феврале 2022 г. Совкомбанк попал под блокирующие санкции США. Как рассказал представитель истца в ходе предыдущего заседания, после этого Citibank заморозил средства партнера в рамках страхового соглашения. В рамках этого договора Совкомбанк и Citibank заключали отдельные сделки – свопы и деривативы. Банк оплачивает страховку и в конце каждого периода производит зачет, пояснил он. Сумма задолженности Citibank в $24 млн – остаток авансированных Совкомбанком средств по всем сделкам, возникший по итогу зачета.
Юрист Совкомбанка отметил, что так как Ситибанк входит в ту же группу компаний и является российским юрлицом, то он мог бы выплатить задолженность без нарушения санкций. Однако защита Ситибанка в ответ на это заявила, что российский банк не имеет отношения к договору между Citibank и Совкомбанком. Юрист добавил, что Citibank не является акционером Ситибанка. Банком владеет Citigroup Netherlands B.V.