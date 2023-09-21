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Финансы

Суд удовлетворил иск Совкомбанка к Citibank о взыскании $24 млн

Ведомости

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Совкомбанка к американскому Citibank и его российской «дочки» о взыскании $24 млн, следует из картотеки суда.

«Иск удовлетворить полностью», – говорится в карточке дела по итогам заседания. Решение суда пока не опубликовано.

Претензии Совкомбанка связаны с задолженностью Citibank по страхованию рисков российского банка при выдаче синдицированных кредитов иностранным заемщикам, писали ранее «Ведомости».

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В феврале 2022 г. Совкомбанк попал под блокирующие санкции США. Как рассказал представитель истца в ходе предыдущего заседания, после этого Citibank заморозил средства партнера в рамках страхового соглашения. В рамках этого договора Совкомбанк и Citibank заключали отдельные сделки – свопы и деривативы. Банк оплачивает страховку и в конце каждого периода производит зачет, пояснил он. Сумма задолженности Citibank в $24 млн – остаток авансированных Совкомбанком средств по всем сделкам, возникший по итогу зачета.

Юрист Совкомбанка отметил, что так как Ситибанк входит в ту же группу компаний и является российским юрлицом, то он мог бы выплатить задолженность без нарушения санкций. Однако защита Ситибанка в ответ на это заявила, что российский банк не имеет отношения к договору между Citibank и Совкомбанком. Юрист добавил, что Citibank не является акционером Ситибанка. Банком владеет Citigroup Netherlands B.V.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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