Суд удовлетворил иск Совкомбанка к Citibank о взыскании $24 млн

Юрист Совкомбанка отметил, что так как Ситибанк входит в ту же группу компаний и является российским юрлицом, то он мог бы выплатить задолженность без нарушения санкций. Однако защита Ситибанка в ответ на это заявила, что российский банк не имеет отношения к договору между Citibank и Совкомбанком. Юрист добавил, что Citibank не является акционером Ситибанка. Банком владеет Citigroup Netherlands B.V.