Росбанк потребовал более $27 млн от американского Citibank
Иск, поданный 19 марта, был оставлен без движения до 19 апреля. За это время Росбанк должен сдать документ, подтверждающий оплату госпошлины. Причины обращения в суд не уточняются.
В ноябре прошлого года арбитраж удовлетворил иск Росбанка о взыскании убытков в размере непереведенных ему 94,5 млн гонконгских долларов с нью-йоркского Citibank и его филиала в Гонконге. Российская кредитная организация имела корреспондентский счет в филиале Citibank.
21 сентября 2023 г. Арбитражный суд столицы удовлетворил иск Совкомбанка к американскому Citibank и его российской «дочке» о взыскании $24 млн. Представитель истца говорил, что после санкций США Citibank заморозил средства Совкомбанка в рамках страхового соглашения. Сумма задолженности Citibank в $24 млн – остаток авансированных Совкомбанком средств по всем сделкам, возникший по итогу зачета.