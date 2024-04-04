Росбанк потребовал более $27 млн от американского Citibank

21 сентября 2023 г. Арбитражный суд столицы удовлетворил иск Совкомбанка к американскому Citibank и его российской «дочке» о взыскании $24 млн. Представитель истца говорил, что после санкций США Citibank заморозил средства Совкомбанка в рамках страхового соглашения. Сумма задолженности Citibank в $24 млн – остаток авансированных Совкомбанком средств по всем сделкам, возникший по итогу зачета.