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Росбанк потребовал более $27 млн от американского Citibank

Ведомости

Росбанк потребовал от американского Citibank и его «дочки» АО КБ «Ситибанк» $27,4 млн убытков, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

Иск, поданный 19 марта, был оставлен без движения до 19 апреля. За это время Росбанк должен сдать документ, подтверждающий оплату госпошлины. Причины обращения в суд не уточняются.

В ноябре прошлого года арбитраж удовлетворил иск Росбанка о взыскании убытков в размере непереведенных ему 94,5 млн гонконгских долларов с нью-йоркского Citibank и его филиала в Гонконге. Российская кредитная организация имела корреспондентский счет в филиале Citibank.

21 сентября 2023 г. Арбитражный суд столицы удовлетворил иск Совкомбанка к американскому Citibank и его российской «дочке» о взыскании $24 млн. Представитель истца говорил, что после санкций США Citibank заморозил средства Совкомбанка в рамках страхового соглашения. Сумма задолженности Citibank в $24 млн – остаток авансированных Совкомбанком средств по всем сделкам, возникший по итогу зачета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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