Главная / Финансы /

Объем вкладов россиян увеличился на 6,4% с января по июнь

Ведомости

Сумма вкладов россиян в первом полугодии 2025 г. достигла 59,8 трлн руб., увеличившись на 6,4% с начала года, сообщили в официальном Telegram-канале корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Как отметили в компании, всего во вкладах находится 78,8 трлн руб., по данным на 1 июля 2025 г., которые подлежат страхованию. Рост с начала 2025 г. составил 5,4%. Среди этих средств на счетах эскроу лежит 6,6 трлн руб. Динамика с января также положительная – увеличение на 7,7%.

Наиболее высокие темпы роста показали вклады физлиц на сумму от 3 до 10 млн руб. Их объем увеличился на 14,3% в денежном выражении и на 14,2% – в натуральном. Вклады физлиц от 1,4 до 3 млн руб. росли на 11,9% по сумме и на 11,3% по количеству вкладчиков за указанный период. В среднем россияне вкладывали по 422 000 руб. на счета в банках.

В июне Банк России пригрозил принять поправки в законы или выпустить специальный банковский стандарт для недобросовестных кредитных организаций, если они будут вводить клиентов в заблуждение при информировании об условиях по вкладам. Дело в том, что регулятор получил жалобы от россиян о навязывании банками допуслуг для предоставления повышенного процента по вкладу.

