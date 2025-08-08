Объем вкладов россиян увеличился на 6,4% с января по июнь

Наиболее высокие темпы роста показали вклады физлиц на сумму от 3 до 10 млн руб. Их объем увеличился на 14,3% в денежном выражении и на 14,2% – в натуральном. Вклады физлиц от 1,4 до 3 млн руб. росли на 11,9% по сумме и на 11,3% по количеству вкладчиков за указанный период. В среднем россияне вкладывали по 422 000 руб. на счета в банках.