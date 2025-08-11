ЦБ немного повысил курс доллара на 12 августа
Официальный курс американского доллара вырос на 11 копеек на 12 августа – до 79,67 руб. Это следует из информации на сайте Банка России.
Европейская валюта выросла до 92,95 руб. (+0,07 руб.), китайский юань – 11,05 руб. (-0,02 руб.).
30 июля курс доллара резко вырос до 82,22 руб. Последний раз доллар стоил дороже 82 руб. три месяца назад – в конце апреля. На 1 августа регулятор установил курс ниже 81 руб. ЦБ на 6 августа установил курс доллара на уровне 80,04 руб.
Банк России регулирует официальные курсы валют после введения американских санкций против Мосбиржи. С декабря 2024 г. регулятор рассчитывает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.