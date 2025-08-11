ЦБ немного повысил курс доллара на 12 августа

30 июля курс доллара резко вырос до 82,22 руб. Последний раз доллар стоил дороже 82 руб. три месяца назад – в конце апреля. На 1 августа регулятор установил курс ниже 81 руб. ЦБ на 6 августа установил курс доллара на уровне 80,04 руб.