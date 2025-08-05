ЦБ повысил официальный курс доллара до 80 рублей
Официальный курс американского доллара на 6 августа установлен на уровне 80,04 руб. Это следует из информации на сайте Банка России.
На 5 августа валюта была на уровне 79,67 руб. Евро установлен на 92,5 руб. (5 августа – 92,32 руб.), китайский юань – 11,1 руб. (5 августа – 11,06 руб.).
На 30 июля ЦБ резко поднял курс доллара до 82,22 руб. Последний раз доллар стоил дороже 82 руб. три месяца назад – в конце апреля. На 1 августа регулятор установил курс ниже 81 руб.
25 июля ЦБ снизил ключевую ставку на 2 п. п. – с 20 до 18% годовых. Регулятор подчеркнул, что дальнейшие решения будут зависеть от темпов замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
Банк России устанавливает официальные курсы валют после введения американский санкций против Мосбиржи. С декабря 2024 г. ЦБ рассчитывает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.