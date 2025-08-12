Банк России незначительно повысил курс доллара на 13 августа
Банк России повысил курс доллара на 13 августа на 0,2 руб. до 79,87 руб. Это следует из данных на сайте регулятора.
В то же время курс евро упал на 0,09 руб. до 92,86 руб. Юань же вырос на 0,01 руб. до 11,06 руб.
30 июля курс доллара резко вырос до 82,22 руб. Последний раз доллар стоил дороже 82 руб. три месяца назад – в конце апреля. На 1 августа регулятор установил курс ниже 81 руб. ЦБ на 6 августа установил курс доллара на уровне 80,04 руб.
Банк России регулирует официальные курсы валют после введения американских санкций против Мосбиржи. С декабря 2024 г. регулятор рассчитывает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.