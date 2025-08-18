ЦБ поднял курс доллара до 80,42 рубля

13 августа аналитики отмечали, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске могут вызвать временную волатильность рубля. Эксперты предполагали: в случае ослабления санкций и притока нерезидентов российская валюта может укрепиться, но вероятность такого сценария невысока. Умеренный прогресс в диалоге же, по их мнению, напротив, не окажет существенного влияния на курс.