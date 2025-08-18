ЦБ поднял курс доллара до 80,42 рубля
Центробанк установил официальный курс доллара США на 19 августа на уровне 80,42 руб., что на 0,40 руб. выше предыдущего показателя. Об этом говорится на сайте регулятора.
Курс евро вырос на 0,37 руб. до 94,08 руб., юань прибавил 0,04 руб. и составил 11,15 руб.
13 августа аналитики отмечали, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске могут вызвать временную волатильность рубля. Эксперты предполагали: в случае ослабления санкций и притока нерезидентов российская валюта может укрепиться, но вероятность такого сценария невысока. Умеренный прогресс в диалоге же, по их мнению, напротив, не окажет существенного влияния на курс.
18 августа стало известно, что после саммита отечественные инвесторы на фондовом рынке зафиксировали часть прибыли, полученной на росте котировок в преддверии встречи, и теперь, как и мировые игроки, ждут дальнейшего развития событий.