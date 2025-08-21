Сбербанк назвал комфортный для бизнеса уровень ключевой ставки
«Между тем комфортный для бизнеса уровень ключевой ставки, по нашим оценкам, – ниже 15% годовых», – сказал он.
Ведяхин добавил, что для реального «оживления» рынка инвестиционного кредитования он должен быть ниже 12%. Он пояснил, что реализация многих инвестиционных проектов сейчас на паузе, поскольку ожидаемая доходность не позволяет обслуживать высокие процентные платежи.
Нынешняя ставка в 18% все еще остается вблизи исторических максимумов, отметил первый зампредправления. Вместе с тем, есть признаки дальнейшего охлаждения экономики.
25 июля Банк России снизил ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б. п.) до 18% годовых. Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее, отметил ЦБ. Заявлялось, что в базовом сценарии регулятор предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8–19,6% годовых в 2025 г. и 12-13% в 2026 г.