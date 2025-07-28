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Главная / Финансы /

Ключевая ставка 18%: что будет с кредитами и депозитами

Из крупных банков о пересмотре ставок объявили только Сбербанк и ВТБ
Наталья Заруцкая
Так как ключевая ставка будет опускаться постепенно по мере снижения инфляции, доходность по вкладам все равно будет выше инфляции
Так как ключевая ставка будет опускаться постепенно по мере снижения инфляции, доходность по вкладам все равно будет выше инфляции / Алексей Орлов / Ведомости

Только два крупных банка сразу отреагировали на решение ЦБ снизить ключевую ставку с 20 до 18%.

Сбербанк с 28 июля снизил ставки по рыночной ипотеке на 2 п. п. для всех категорий граждан, сообщил его представитель. Минимальные ставки на «Домклик» начинаются от 19,4% на покупку первичного жилья, от 19,8% – вторичного, от 19,8% – по программе «Строительство жилого дома» (все программы без господдержки). Также банк планирует снизить минимальные ставки по потребительским кредитам. Для сумм до 1 млн руб. снижение составит 2 п. п., от 1 млн руб. – 1 п. п., минимальная ставка опустится до 20,9%. Пересмотр ставок коснулся и вкладов: с 28 июля снижаются доходности по «Сбервкладу» и «Лучшему %». Максимальная ставка составит 16% годовых на 4 месяца.

ВТБ снизил ставки по кредитам наличными на 2 п. п., рассказал его представитель. Согласно последней информации на сайте банка, полная стоимость потребкредита в нем составляет от 29,1 до 43,2%. Дальнейшие решения ВТБ будет принимать позднее, после оценки риторики регулятора и рыночных изменений, отметил представитель госбанка.

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