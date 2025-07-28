Ключевая ставка 18%: что будет с кредитами и депозитами

Сбербанк с 28 июля снизил ставки по рыночной ипотеке на 2 п. п. для всех категорий граждан, сообщил его представитель. Минимальные ставки на «Домклик» начинаются от 19,4% на покупку первичного жилья, от 19,8% – вторичного, от 19,8% – по программе «Строительство жилого дома» (все программы без господдержки). Также банк планирует снизить минимальные ставки по потребительским кредитам. Для сумм до 1 млн руб. снижение составит 2 п. п., от 1 млн руб. – 1 п. п., минимальная ставка опустится до 20,9%. Пересмотр ставок коснулся и вкладов: с 28 июля снижаются доходности по «Сбервкладу» и «Лучшему %». Максимальная ставка составит 16% годовых на 4 месяца.