Ключевая ставка 18%: что будет с кредитами и депозитами

Ключевая ставка 18%: что будет с кредитами и депозитамиИз крупных банков о пересмотре ставок объявили только Сбербанк и ВТБ
Только два крупных банка сразу отреагировали на решение ЦБ снизить ключевую ставку с 20 до 18%.
Сбербанк с 28 июля снизил ставки по рыночной ипотеке на 2 п. п. для всех категорий граждан, сообщил его представитель. Минимальные ставки на «Домклик» начинаются от 19,4% на покупку первичного жилья, от 19,8% – вторичного, от 19,8% – по программе «Строительство жилого дома» (все программы без господдержки). Также банк планирует снизить минимальные ставки по потребительским кредитам. Для сумм до 1 млн руб. снижение составит 2 п. п., от 1 млн руб. – 1 п. п., минимальная ставка опустится до 20,9%. Пересмотр ставок коснулся и вкладов: с 28 июля снижаются доходности по «Сбервкладу» и «Лучшему %». Максимальная ставка составит 16% годовых на 4 месяца.
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными на 2 п. п., рассказал его представитель. Согласно последней информации на сайте банка, полная стоимость потребкредита в нем составляет от 29,1 до 43,2%. Дальнейшие решения ВТБ будет принимать позднее, после оценки риторики регулятора и рыночных изменений, отметил представитель госбанка.