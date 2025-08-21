ЦБ незначительно повысил курсы доллара, евро и юаня
Банк России установил на 22 августа официальный курс доллара на уровне 80,25 руб. Это на 0,15 руб. выше, чем показатель 21 августа, следует из данных регулятора.
Евро стал дороже на 0,03 руб. и достиг стоимости 93,5 руб. Курс юаня вырос на 0,01 руб. до показателя в 11,16 руб.
21 августа стало известно, что Банк России отложил публикацию прогнозов по валютному курсу. Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган объяснил, что регулятор опасается неправильных интерпретаций прогнозов и не видит в их публикации большой пользы.
Эксперты «Ведомостей» предполагали, что прошедший 15 августа саммит РФ – США мог привести к временной волатильности курса рубля. Например, в случае ослабления санкций российский рынок бы ощутил приток нерезидентов. Как следствие, укрепился бы рубль, однако такой сценарий аналитики посчитали маловероятным.