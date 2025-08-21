ЦБ незначительно повысил курсы доллара, евро и юаня

Эксперты «Ведомостей» предполагали, что прошедший 15 августа саммит РФ – США мог привести к временной волатильности курса рубля. Например, в случае ослабления санкций российский рынок бы ощутил приток нерезидентов. Как следствие, укрепился бы рубль, однако такой сценарий аналитики посчитали маловероятным.