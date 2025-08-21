Газета
ЦБ отложил публикацию прогнозов по валютному курсу

Банк России отложил публикацию прогнозов по валютному курсу. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган в интервью «Российской газете».

«Мы пока отложили эту идею. Просто мы считаем, что пользы от его публикации в текущих условиях будет мало. Скорее всего, многие люди просто неправильно будут интерпретировать прогноз по курсу», – сказал он. 

Ганган допустил публикацию в будущем, этот вопрос обсудят в рамках обзора денежно-кредитной политики ЦБ.

Что будет с рублем после обнуления нормативов продажи валютной выручки

Экономика / Макроэкономика и бюджет

С лета прошлого года ЦБ устанавливает курсы валют после введения американских санкций против Мосбиржи. С декабря 2024 г. ЦБ рассчитывает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.

«Ведомости» писали, что укрепление рубля к доллару в этом году превзошло ожидания аналитиков как по масштабам, так и по продолжительности. Прогнозы изменили в «Альфа-капитале», «Т-инвестициях», ВТБ, Газпромбанке, БКС и др. Как отмечал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, валютный рынок продолжит чутко реагировать на новости о ходе переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта и следить за развитием геополитической ситуации. Рубль может оставаться крепким, пока сохраняется жесткая денежно-кредитная политика.

