ЦБ отложил публикацию прогнозов по валютному курсу

«Ведомости» писали, что укрепление рубля к доллару в этом году превзошло ожидания аналитиков как по масштабам, так и по продолжительности. Прогнозы изменили в «Альфа-капитале», «Т-инвестициях», ВТБ, Газпромбанке, БКС и др. Как отмечал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, валютный рынок продолжит чутко реагировать на новости о ходе переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта и следить за развитием геополитической ситуации. Рубль может оставаться крепким, пока сохраняется жесткая денежно-кредитная политика.