ЦБ сохранил курс доллара на уровне 80 рублей
Официальный курс американского доллара на 26 августа установлен на уровне 80,68 руб. (-0,07 руб.). Это следует из информации на сайте Банка России.
Курс европейской валюты установлен на уровне 94,46 руб. (+0,83 руб.), китайского юаня – 11,26 руб. (+0,06 руб.)
На 23 августа ЦБ повышал официальный курс доллара до 80,75 руб. Курс евро тогда был повышен на 0,12 руб. до 93,63 руб. Курс юаня прибавил всего 0,04 руб., достигнув 11,20 руб.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты заявляли, что встреча лидеров РФ и США 15 августа на Аляске могла привести к временной волатильности курса рубля. Например, в случае ослабления санкций российский рынок бы ощутил приток нерезидентов. Как следствие, укрепился бы рубль, однако такой сценарий аналитики посчитали маловероятным.
ЦБ устанавливает курсы валют после введения американских санкций против Мосбиржи. С декабря 2024 г. регулятор рассчитывает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.