ЦБ держит курс доллара на уровне 80 рублей
Официальный курс доллара США на 28 августа установлен на уровне 80,44 руб. (-0,08 руб.). Это следует из информации на сайте Банка России.
Курс евро понизился до 93,34 руб. (-0,03 руб.). Курс юаня установлен на уровне 11,20 руб. (+0,02 руб.).
На 27 августа Банк России понизил курс евро на 1,09 руб. до 93,37 руб. Курс доллара был установлен на уровне 0,16 руб. до 80,53 руб. Курс юаня же снизился на 0,08 руб. до 11,18 руб.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты заявляли, что встреча лидеров РФ и США 15 августа на Аляске могла привести к временной волатильности курса рубля. Например, в случае ослабления санкций российский рынок бы ощутил приток нерезидентов. Как следствие, укрепился бы рубль, но такой сценарий аналитики посчитали маловероятным.
ЦБ устанавливает курсы валют после введения американских санкций против Мосбиржи. С декабря 2024 г. регулятор рассчитывает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.