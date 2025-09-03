Газета
Главная / Финансы /

Биржевая цена на серебро выросла до $42 за унцию

Биржевая цена серебра выросла до $42,29 за тройскую унцию, следует из данных торгов. Сообщение об этом пришло в 17:30 мск.

На момент 18:20 мск цена серебра составила $41,81 за унцию.

2 сентября стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 г. на бирже Comex впервые в истории превысила отметку $3600 за тройскую унцию.

По данным агентства Reuters, золото дорожает из-за роста ожиданий снижения ставки на сентябрьском заседании ФРС.

Агентство также напомнило о высказывании главы ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли, которая поддержала уменьшение ключевой ставки на фоне рисков для рынка труда США. Reuters писало, что это также позволило усилить позитивные ожидания накануне заседания.

