Биржевая цена на серебро выросла до $42 за унцию
Биржевая цена серебра выросла до $42,29 за тройскую унцию, следует из данных торгов. Сообщение об этом пришло в 17:30 мск.
На момент 18:20 мск цена серебра составила $41,81 за унцию.
2 сентября стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 г. на бирже Comex впервые в истории превысила отметку $3600 за тройскую унцию.
По данным агентства Reuters, золото дорожает из-за роста ожиданий снижения ставки на сентябрьском заседании ФРС.
Агентство также напомнило о высказывании главы ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли, которая поддержала уменьшение ключевой ставки на фоне рисков для рынка труда США. Reuters писало, что это также позволило усилить позитивные ожидания накануне заседания.