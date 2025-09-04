Глава РСХБ назвал снижение ставки ЦБ условием роста экономики

4 сентября глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ключевая ставка Центробанка к концу 2025 г. составит около 14%. Однако этого, по его мнению, недостаточно для оживления экономики. Греф считает, что при текущих уровнях инфляции ставка, при которой можно надеяться на оживление экономики, – 12% и ниже.