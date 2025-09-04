Глава РСХБ назвал снижение ставки ЦБ условием роста экономики
Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов на полях Восточного экономического форума выступил за дальнейшее снижение ключевой ставки. По его словам, это необходимо для стимулирования экономического роста и выполнения задач по развитию агросектора.
«Снижение ключевой ставки Банка России – важный сигнал и для финансового, и для отраслевых рынков. Для агросектора принципиально важны новые инвестиционные проекты», – пояснил Листов журналистам в кулуарах ВЭФ.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин поручил к 2030 г. увеличить объем производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25% по сравнению с 2021 г. Для решения этой задачи отрасли нужны новые производства, модернизация существующих мощностей и внедрение новых технологий.
«Благодаря снижению ключевой ставки кредитование для аграриев станет доступнее, будет снижаться стоимость денег и для сельхозпроизводителей, и для федерального бюджета. Ожидаем дальнейшего снижения, ведь меры по охлаждению экономики уже дали результат: инфляция находится на уровне ниже, чем прогнозировал регулятор», – подчеркнул Листов.
4 сентября глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ключевая ставка Центробанка к концу 2025 г. составит около 14%. Однако этого, по его мнению, недостаточно для оживления экономики. Греф считает, что при текущих уровнях инфляции ставка, при которой можно надеяться на оживление экономики, – 12% и ниже.
3 сентября ЦБ сообщал, что аналитики ждут в сентябре – декабре доллар на уровне 86,4 руб. и ставку в 16%.
ЦБ в последний раз снизил ставку 25 июля – с 20% до 18% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина указывала, что в дальнейшем возможны как новые шаги по снижению на 100–200 б. п., так и сохранение ставки на текущем уровне.