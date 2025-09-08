Кабмин расширит дальневосточную ипотеку на вторичное жилье
Дальневосточная и арктическая ипотека будет доступна на покупку вторичного жилья в городах, где не ведется строительство многоквартирных домов. Об этом сообщили в правительстве РФ.
Льготный кредит по ставке 2% станет доступен для всех многодетных семей вне зависимости от возраста родителей, а также для работников государственных и муниципальных образовательных учреждений.
Зампред правления ВТБ Александр Пахомов заявлял, что банк поддерживает инициативу и приступит к ее реализации сразу после принятия необходимых решений. По оценке банка, расширение программы ипотеки позволит сделать ее более социально ориентированной и решить жилищные вопросы большего числа жителей региона.