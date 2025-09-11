Число выданных в России потребкредитов в августе сократилось на 43,8%
В России в августе количество выданных потребительских кредитов снизилось на 43,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составило 1,6 млн. Об этом сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В то же время относительно июля 2025 г. показатель вырос на 2,4%. Объем выданных потребкредитов в августе увеличился на 10,7% по сравнению с июлем и сократился на 32,4% в годовом выражении, до 331,6 млрд руб.
Среди 30 регионов – лидеров в этом сегменте розничного кредитования больше всего потребкредитов в августе выдано в Москве (111 400), Московской области (97 700), Краснодарском крае (65 000), а также в Тюменской и Свердловской областях (58 400 и 55 300 соответственно).
Наиболее серьезный рост числа выданных потребкредитов отмечен в Республике Саха (Якутия) (+12,4%), Санкт-Петербурге (+9,3%), Москве (+5,6%), Ленинградской области (+5,3%) и Красноярском крае (+4,8%). Заметнее всего показатель сократился в Приморском крае (-3,4%), Саратовской (-1,7%), Воронежской (-1,5%), Ростовской (-1,1%) и Белгородской (-1,1%) областях и Хабаровском крае (-1,1%).
«Ведомости» писали, что с 1 сентября в России вступил в силу закон, согласно которому при оформлении необеспеченного потребительского кредита или займа на сумму от 50 000 руб. граждане не смогут получить деньги сразу. Законом вводится период охлаждения для защиты от оформления ссуд под воздействием злоумышленников. Банки и микрофинансовые организации (МФО) смогут выдавать заемные средства на сумму от 50 000 до 200 000 руб. только через 4 часа после подписания договора, более 200 000 руб. – через 48 часов.
Период охлаждения действует и при увеличении суммы кредита/займа по действующему договору или при повышении лимита по кредитной карте. Длительность охлаждения в таких случаях зависит от суммы ранее предоставленной ссуды и размера ее увеличения.