Суд взыскал 416 млн рублей с Euroclear Bank в пользу банка «Дом.РФ»
Иск был подан 17 февраля. «Дом.РФ» потребовал взыскания дохода по ценным бумагам. Они оказались заморожены по причине антироссийских санкций в депозитарии бельгийского банка. Национальный расчетный депозитарий указан в материалах дела как третье лицо.
Суд полностью удовлетворил исковые требования на заседании 12 сентября.
3 сентября Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Сбербанка к Euroclear Bank и постановил взыскать с ответчика около $105,4 млн, что превышает 8,5 млрд руб. по текущему курсу. Речь идет о доходах по производным финансовым инструментам, которые были также заблокированы Euroclear в рамках антироссийских санкций. Эти средства учитывались на счетах двух российских депозитариев.
В Арбитражный суд Москвы поступил групповой иск 12 инвесторов к казначейству Бельгии с требованием выдать им индивидуальные лицензии на разблокировку ценных бумаг. Об этом «Ведомости» писали 2 сентября.