Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Суд взыскал 416 млн рублей с Euroclear Bank в пользу банка «Дом.РФ»

Ведомости

Арбитражный суд Москвы взыскал около $4,6 млн и 217 000 евро (примерно 416 млн руб.) с бельгийского Euroclear Bank в пользу банка «Дом.РФ», сообщили «РИА Новости».

Иск был подан 17 февраля. «Дом.РФ» потребовал взыскания дохода по ценным бумагам. Они оказались заморожены по причине антироссийских санкций в депозитарии бельгийского банка. Национальный расчетный депозитарий указан в материалах дела как третье лицо.

Суд полностью удовлетворил исковые требования на заседании 12 сентября.

3 сентября Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Сбербанка к Euroclear Bank и постановил взыскать с ответчика около $105,4 млн, что превышает 8,5 млрд руб. по текущему курсу. Речь идет о доходах по производным финансовым инструментам, которые были также заблокированы Euroclear в рамках антироссийских санкций. Эти средства учитывались на счетах двух российских депозитариев.

В Арбитражный суд Москвы поступил групповой иск 12 инвесторов к казначейству Бельгии с требованием выдать им индивидуальные лицензии на разблокировку ценных бумаг. Об этом «Ведомости» писали 2 сентября.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте