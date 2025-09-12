Суд взыскал 416 млн рублей с Euroclear Bank в пользу банка «Дом.РФ»

3 сентября Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Сбербанка к Euroclear Bank и постановил взыскать с ответчика около $105,4 млн, что превышает 8,5 млрд руб. по текущему курсу. Речь идет о доходах по производным финансовым инструментам, которые были также заблокированы Euroclear в рамках антироссийских санкций. Эти средства учитывались на счетах двух российских депозитариев.