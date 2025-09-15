Газета
Финансы

Эксперты спрогнозировали падение ставок по вкладам до 12–13% к концу 2025 года

Ведомости

К концу 2025 г. максимальные доходности по вкладам в крупнейших банках составят примерно 12,5–13%. Ключевая ставка при этом будет находиться в районе 15%, сообщил «Ведомостям» управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Совкомбанк ожидает, что к концу года «ключ» будет на уровне 13%, а ставки по вкладам составят 11–12%, говорит его главный аналитик Анна Землянова. В своем базовом сценарии регулятор ожидает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8–19,6% в 2025 г., 12–13% в 2026 г. и 7,5–8,5% годовых в 2027 и 2028 гг.

По мнению руководителя группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерия Пивня, потенциал снижения ключевой ставки еще существенный, поэтому пока невозможно сказать, когда банки закончат снижать ставки по вкладам и кредитам.

12 сентября совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б. п.) до 17% годовых. Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк сразу отреагировали на решение ЦБ, пересмотрев ставки по кредитным или сберегательным продуктам. Кроме того, на неделе до решения регулятора ставки по вкладам снизили пять российских банков, входящих в топ-20 по объему средств населения.

