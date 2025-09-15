Эксперты спрогнозировали падение ставок по вкладам до 12–13% к концу 2025 года

Совкомбанк ожидает, что к концу года «ключ» будет на уровне 13%, а ставки по вкладам составят 11–12%, говорит его главный аналитик Анна Землянова. В своем базовом сценарии регулятор ожидает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8–19,6% в 2025 г., 12–13% в 2026 г. и 7,5–8,5% годовых в 2027 и 2028 гг.