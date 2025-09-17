«Сбер»: задержка зарплаты стала самой частой причиной просрочки по кредиту
Среди клиентов банков, просрочивших платеж по кредиту, 34% назвали причиной такого шага задержку заработной платы, сообщил «Ведомостям» представитель «Сбера».
По словам директора дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Дениса Кузнецова, чаще всего с этим сталкиваются сотрудники компаний, имеющих в штате до 100 работников. Кроме того, в группу риска по задержкам оплаты труда вошли занятые в строительстве, недвижимости и розничной торговле россияне.
На второй позиции в рейтинге причин просрочки по кредиту оказалась потеря клиентом работы. Так ответили 11% респондентов. «Сбер» со ссылкой на данные Росстата отметил, что в среднем возраст человека, находящегося в поиске работы, составляет 36 лет. При этом поиск обычно занимает около пяти месяцев, и это оказывает серьезное финансовое давление на заемщиков.
С такой же частотой (11%) опрошенные говорили, что не заплатили по кредиту, потому что забыли, оставили денежные средства не на той карте или совершили другую ошибку по невнимательности. В «Сбере» отметили категории граждан, которые чаще всего допускают просрочку из-за таких ошибок. Это женщины, жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также россияне в возрасте 30–50 лет.
Кроме того, в топ-10 причин просрочки вошли отсутствие денег (8%), болезнь (7%), превышение расходов над доходами (5%), непредвиденные расходы (5%), технические сложности (4%), снижение доходов (4%) и крупная покупка (3%).
В августе Банк России сообщал, что в среднем уровень просрочки займов в микрофинансовых организациях (МФО) длительностью свыше 90 дней вырос за апрель – июнь на 0,8 п. п. до 28,3% после снижения в течение полутора лет. В прошлый раз показатель увеличивался в III квартале 2023 г. – на 0,4 п. п. до 34,2%. Ухудшение произошло как в сегменте займов бизнесу (+0,8 п. п.), так и потребительских (+0,6 п. п.).